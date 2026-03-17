La confesión de Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale

El actor chileno Gonzalo Valenzuela se sinceró al recordar una de las experiencias más significativas de su vida personal: su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale, con quien mantuvo años atrás una sólida relación.

Durante una entrevista para el podcast Mamá por Siempre, conducido por la periodista chilena María Luisa Godoy, el artista reflexionó sobre el rol que asumió en la crianza de la joven, cuyo padre biológico es el músico Juan de Benedictis.

A lo largo de la charla, el actor destacó la importancia que tuvo su presencia en la vida de la bisnieta de Mirtha Legrand, con quien convivió durante una década, desde que ella tenía apenas 2 años hasta los 12. “Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también [teniendo] súper en claro que no soy su papá”, expresó el actor.

“Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu viejo y es muy importante tu vínculo con él”, relató.

En esa misma línea, Valenzuela subrayó que su compromiso también implicó fomentar el lazo de la joven con su padre. “Yo ayudé mucho a que ese vínculo existiera, el de ella con Juan, con su papá”, recalcó.