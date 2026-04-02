Florencia Peña habló de la posibilidad de volver a trabajar con Érica Rivas y fue contundente

A casi 21 años de la emisión del primer episodio de la versión argentina de Casados con hijos, el programa sigue siendo uno de los favoritos del público y su impacto sigue vigente. En 2023, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis llevaron la historia al teatro Gran Rex, pero con la ausencia de Érica Rivas, que fue reemplazada por Jorgelina Aruzzi. Ahora, tras la pelea interna que dividió al elenco, trascendió que Rivas podría regresar al proyecto. Peña se pronunció al respecto y dejó en claro qué piensa sobre la posibilidad de volver a trabajar con la actriz.

En febrero, LA NACION publicó que Telefe estaba interesado en producir un spin-off en formato vertical de Casados con hijos sobre María Elena Fuseneco y Moni Argento, por lo que Érica Rivas y Florencia Peña podrían volver a interpretar a sus icónicos personajes. Aunque el proyecto estaría verde aún, el solo hecho de su posible realización alegró profundamente a los fans.

La versión argentina de Casados con hijos se estrenó en Telefe en 2005 y se volvió un fenónemo televisivo

Esta semana la exprotagonista de Pretty Woman fue consultada al respecto y en diálogo con Puro Show (eltrece) dijo: “Nada para contar. Cuando tenga algo, lo voy a decir”. No obstante, aseguró que tiene ganas de hacer ficción: “Estoy viendo cómo acomodo todo, pero esto puntualmente de lo que me están preguntando, ni niego ni afirmo”.

A partir de esto, le consultaron si le gustaría que Érica Rivas regresara al proyecto y no lo dudó: “Siempre dije que a mí trabajar con Érica me gustó. Es alguien a quien admiro, así que sí, claro, sería hermoso, pero no hay nada”. Ante la cuestión de si entre ellas hubo un pedido de disculpas, Peña reconoció que sí, pero que “son cosas” que dejan “en la intimidad”. A su vez, remarcó que tienen “una linda relación” y desde “hace bastante” mantienen un diálogo.

“Cuando uno tiene una charla con alguien, no necesita salir a contarla. Lo que hablé con Érica son cuestiones personales como con cualquier persona. Me parece que en este momento hay una necesidad de que, si nosotros somos personas famosas o conocidas, todo salga a la luz. Hay cosas que uno se las guarda. Lo que haya hablado con ella es una cuestión nuestra”, enfatizó.

"Lo que hablé con Erica son cuestiones personales como con cualquier persona", dijo Peña sobre Rivas

Por último, se refirió al formato de las series verticales, que podría ser el utilizado para el regreso de Casados con hijos. Si bien reconoció que no estaba familiarizada, la actriz se mostró dispuesta a incursionar en él. “La verdad es que soy tan jurásica. Empecé cuando no había internet y ahora estoy acá haciendo streaming (El show del verano en Luzu TV). Me voy adaptando a todo, así que no me molestaría adaptarme a un formato nuevo”, culminó.