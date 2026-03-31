Las fotos inéditas de Ámbar de Benedictis que publicó Marcela Tinayre para saludarla por su cumpleaños 23

Como buena abuela orgullosa, con motivo de los 23 años de su nieta mayor Ámbar de Benedictis, Marcela Tinayre compartió en sus redes sociales una seguidilla de imágenes que evidenciaron cómo creció la hija mayor de Juana Viale. Eligió postales de su niñez y de su adolescencia, y también incluyó al resto de la familia en el homenaje. “Sos un faro de luz, alegría y reflexiones en nuestra familia”, expresó la conductora.

El lunes 30 de marzo Tinayre publicó varias fotos de su nieta. En algunas se la pudo ver de bebé y en otras durante su infancia, entre juegos, familia y viajes por el mundo, una de sus grandes pasiones. No faltó, por supuesto, una imagen con su bisabuela Mirtha Legrand. Aunque De Benedictis tiene un perfil bajo y muy pocas veces hizo apariciones en televisiones, las imágenes permitieron conocerla un poco más.

El 30 de marzo, Ambar cumplió 23 años (Foto: Instagram)

Marcela Tinayre compartió varias fotos de Ámbar para saludarla por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Cuatro generaciones, Marcela, Ámbar, Mirtha y Juana (Foto: Instagram)

Además de Legrand, Tinayre y Viale, en las fotos también aparecieron sus tíos Ignacio “Nacho” Viale y Rocco Gastaldi, y sus hermanos Silvestre y Alí, los hijos de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. Con Ámbar, Marcela Tinayre estrenó el título de abuela y, desde el primer momento, forjaron un fuerte vínculo. Fue por eso que no dudó en expresarle todo su cariño y amor en el día de su cumpleaños.

Marcos Gastaldi con Ámbar y Rocco (Foto: Instagram)

Tinayre con su hijo menor Rocco y su nieta Ámber (Foto: Instagram)

“Amada Ámbar, 23 años. Sos un faro de luz, alegría y reflexiones en nuestra familia. Ya naciste con luz propia y plumas al viento”, expresó la conductora. “Nuestra conexión en la vida y el amor profundo que siento por vos son parte de mi vida, por eso más que nunca que tengas un felicísimo cumpleaños a pleno amor y que sigamos compartiendo las vivencias, los momentos y recuerdos”, continuó.

Amor de madre e hija (Foto: Instagram)

Festejo familiar (Foto: Instagram)

Nieta y abuela (Foto: Instagram)

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale cumplió 23 años (Foto: Instagram)

“Agradezco siempre a tu madre y a vos que nos hayamos elegido para vivir la vida, con todo lo que implica. Sos especial, Ambarita, digna de toda admiración. Siempre a tu lado. Te amo, gatita. Feliz vida”, sentenció.

La revelación de Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis

Hace unos pocos días, Gonzalo Valenzuela habló en el ciclo Mamá por siempre del vínculo que construyó con Ámbar de Benedictis, a quien conoció cuando tenía dos años. El actor fue pareja de Juana Viale entre 2004 y 2014 y tuvieron tres hijos en común: Silvestre, Ringo -fallecido en 2011, a los pocos minutos de su nacimiento- y Alí.

“Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también teniendo súper en claro que no soy su papá”, sostuvo el actor. “Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu viejo y es muy importante tu vínculo con él”, agregó, y en esta misma línea aseguró que él se ocupó personalmente de impulsar el vínculo entre la joven y su padre, Juan de Benedictis.