El divertido test “milipili” que Valentino López le preparó a su hermana menor, Isabella Icardi

Mientras Wanda Nara se prepara para el estreno de MasterChef Celebrity, ciclo que desembarcará en la pantalla de Telefe el próximo 28 de septiembre, sus hijos pasan parte del tiempo libre en redes sociales respondiendo algunas de las dudas de sus seguidores; y este fue el caso de Valentino López e Isabella Icardi.

Valentino junto a Isabella en un video que revolucionó a los usuarios de TikTok (Foto: Captura TikTok/@official_valentinolopez)

Todo comenzó cuando el joven le planteó un desafío a su hermana menor frente a los usuarios de TikTok: someterla al clásico cuestionario de la jerga centennial para saber si cumple con los requisitos de una auténtica “milipili”. Con una sonrisa pícara, Isabella intentó defenderse de entrada. “¡Yo no soy milipili!”, exclamó divertida. Sin embargo, Valentino redobló la apuesta y decidió ponerla a prueba con una serie de preguntas clave.

Lejos de esquivar las consultas, la niña respondió con total inocencia y ocurrencias que desataron las risas de su hermano mayor frente a la cámara. Ante la pregunta sobre qué teléfono utilizaba, lanzó: “¿16 Pro Max?”. A eso le siguieron las confirmaciones sobre las comodidades de su vida cotidiana, desde asegurar que su familia tiene camioneta y una casa con pileta, hasta admitir que en su colegio “obvio” que se habla en inglés y que visitó Miami más de una vez.

Wanda Nara junto a Valentino, Constantino, Benedicto -fruto de su relación con Maxi López- Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Icardi Instagram @wanda_nara

El momento desopilante llegó cuando el joven le consultó por su comida favorita. Allí, la pequeña sorprendió con una extraña mezcla: “Mi comida preferida: empanada de salchicha”. Entre risas, continuó: “Empanada con limón. Empanada de salchicha y ponerle limón”. “¡Qué asco!”, le dijo su hermano, quien admitió no conocer tal plato. La charla continuó con un repaso de los destinos internacionales que visitó: “Italia, Argentina, Turquía, Francia y Estados Unidos”. A su vez, reveló que suele hacerse las uñas “cada un mes”.

“¡A esta milipili la amamos!”; “La conexión que existe entre el hermano/a menor con el mayor siempre es inexplicablemente hermosa” y “Se nota que Valentino es un chico educado y quiere mucho a sus hermanos, Isi es una ternura, amamos”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron en la publicación.

El momento generó ternura entre los usuarios (Foto: Captura TikTok)

Entre bromas, chistes y ocurrencias típicas de su edad, el divertido cuestionario dejó en evidencia que, por más que Isabella intente negarlo, lleva una vida acomodada, repleta de lujos al igual que el resto del clan.