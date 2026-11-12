El dolor de Gladys “La Bomba Tucumana” por la muerte de su sobrino de 12 años: “Cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer”

Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su sobrino Ian, de tan solo 12 años. La triste noticia fue dada a conocer por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto al niño y compartió un emotivo mensaje de despedida.

“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, escribió Gladys al comienzo de la publicación. De esta manera, la cantante dejó en evidencia la conmoción que le provocó la partida de su sobrino y la dificultad de aceptar su ausencia a tan corta edad.

La artista compartió la noticia en un posteo en redes sociales (Foto: Instagram @gladyslabomba18)

Por el momento, la artista no dio a conocer las causas del fallecimiento de su sobrino. En cambio, eligió utilizar sus redes sociales para rendirle homenaje, recordar el cariño que recibió durante su vida y expresar el vacío que dejó su partida en toda la familia. “Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”, manifestó. Además, destacó que, pese a su ausencia física, su recuerdo continuará presente entre sus seres queridos: “Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”.

En otro fragmento de la publicación, Gladys se aferró a su fe y compartió una oración en la que pidió por el descanso de Ian y por la fortaleza de su familia para atravesar este difícil momento. “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, expresó. Luego, continuó con unas palabras especialmente dedicadas al niño: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”, escribió junto a emojis de un corazón, una paloma y manos en oración.

Para cerrar su despedida, la cantante dejó en evidencia la profunda tristeza que provocó la noticia en su entorno más cercano. “Te ama la tía, mis ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé”, concluyó.

Las reacciones en las redes sociales

La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes se acercaron a través de los comentarios para acompañarla en este doloroso momento. Entre los mensajes se destacaron las condolencias de amigos, admiradores y personas que aseguraron haber conocido a Ian, quienes expresaron su cariño por el niño y enviaron palabras de apoyo a toda la familia.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @gladyslabomba18)

“¡Qué tristeza tan grande! Fuerzas a la familia”, “¡Cuánto dolor! ¡Qué tristeza! Mucha fortaleza para poder seguir“, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en la sección de comentarios.