Nahuel Pennisi reveló qué sintió al cantar frente al papa León XIV y por qué se tuvo que “abstraer de todo”

Nahuel Pennisi fue uno de los artistas locales elegidos para musicalizar la visita del Papa a la Argentina. El músico participó anoche del encuentro de León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, al igual que Maggie Cullen y Valentino Merlo, y emocionó al público con su interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez. En diálogo con LA NACION, el artista relató cómo se sintió al formar parte de ese momento histórico.

Nahuel Pennisi cantó en la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV en el Monumento de los Españoles Aníbal Greco - La Nación

“Fue muy hermoso y emotivo con la movilización que hubo, con toda la gente que estaba tan emocionada y tan pendiente. Fue muy lindo haber participado a través de la música, haber puesto la música al servicio de nuestro Papa”, expresó Pennisi.

“Sentí mucha energía desde el primer momento, desde que llegamos había un clima de mucha alegría. Yo destaco la emoción colectiva en general, había mucha felicidad, cosas que realmente necesitábamos como país. Creo que el Papa nos vino a unir más”, reflexionó.

Nahuel Pennisi cantó "Yo vengo a ofrecer mi corazón" ante la atenta mirada del papa León XIV

Sobre las sensaciones que experimentó mientras cantaba sobre el escenario montado en Palermo, a metros del Sumo Pontífice, señaló: “Tenía que contener las lágrimas porque era difícil. En un momento me tuve que abstraer de todo, tratar de no pensar en nada, de no acordarme de nadie, porque si no era para llorar ahí. Después pude descargar un poquito toda esa emoción”.

Pese a que no tuvo contacto directo con el Santo Padre, Pennisi destacó el hecho de haber estado “tan cerca, a escasos metros” del sucesor del papa Francisco. “Él estaba con muchas actividades, pero lo más importante fue haber estado ahí, acompañándolo. Ojalá que le haya llegado el amor que le brindamos”, consideró.

Nahuel Pennisi cantó frente al Papa

Respecto a la elección de “Yo vengo a ofrecer mi corazón” como tema para interpretar en el encuentro del Papa con la juventud, el músico explicó: “Lo elegimos en conjunto. Yo les propuse tres o cuatro canciones a los chicos de la organización y ellos me dijeron que les gustaba esa. Fue todo muy lindo y con mucha armonía. Eso también lo destaco, a la gente que produjo el evento, fueron muy atentos y estamos todos muy agradecidos”.

En sus redes sociales, Nahuel Pennisi compartió un video con el detrás de escena de su presentación y expresó: “Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para describir. Cantar frente al papa León XIV, con mi guitarra y el corazón lleno de emoción, fue uno de esos regalos que voy a guardar para siempre. Gracias, Dios, por permitirme vivir algo tan inmenso”.

"Ojalá que le haya llegado el amor que le brindamos”, expresó el músico en diálogo con LA NACION Aníbal Greco - La Nación

Los artistas frente al Papa

Maggie Cullen, por su parte, conmovió con su interpretación de “Oración del remanso” en el Monumento de los Españoles. “¡Vale la pena jugarse por él! Gracias papa León XIV por visitarnos. Gracias, Jesucito, ¡gracias, gracias, gracias!“, escribió la exparticipante de La Voz Argentina en su cuenta de Instagram.

Maggie Cullen interpretó la canción "Oración del Remanso" para el papa León XIV

En tanto, el cantante rosarino Valentino Merlo hizo su versión de “Tierra zanta”, de Trueno y Víctor Heredia. “Hay momentos en la vida que uno nunca se imagina vivir y, cuando llegan, las palabras quedan chicas. Todavía me cuesta creer todo lo que viví. Poder cantar en un día tan especial, rodeado de tanta fe, amor y emoción, es algo que voy a guardar en mi corazón para siempre. Ojalá pudiera guardar este día en una cajita y volver a vivirlo cada vez que lo necesite”, manifestó el artista de 17 años a través de sus redes sociales.

“Gracias Dios por permitirme vivir momentos que alguna vez parecían imposibles. Que nunca me falte la fe, que nunca me falten las ganas de cantar y que nunca me olvide de agradecer”, concluyó sobre la histórica jornada que quedará para el recuerdo.