El dolor en el periodismo por la muerte de Ernestina Pais: “Nos dejó a todos shockeados”

“Nos quedamos mudos cuando leímos la noticia”. Con esas palabras, el periodista Ángel De Brito expresó la angustia que acompañó al mundo del periodismo y los medios de comunicación por la muerte de la conductora Ernestina Pais.

Por su parte, la periodista Débora Plager la despidió en sus redes: “¡Querida amiga! No lo puedo creer. Está carta te escribí para tu último cumpleaños. Amiga hermosa. Buscando fotos me di cuenta de la intensidad del tiempo compartido. El trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas, el gimnasio juntas. Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”.

Ángel de Brito anunció en vivo la trágica muerte de Ernestina Pais

“Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la manera que lo haces vos. Sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda. Me diste la confianza y la calidez que solo logran los vínculos genuinos. Te siento mi amiga cercana, tan intensa como cuando compartíamos mucho tiempo juntas. Lo reafirma el tiempo que llevo sin verte, parecen apenas unos pocos instantes, porque la amistad no está dada solo por la frecuentación, sino por la profundidad del amor compartido. Te quiero mucho, Ernes”, manifestó Plager.

En diálogo con LN+, Plager recordó a Ernestina Pais como una “persona con una enorme generosidad y muy talentosa”. “Una persona con una vida muy difícil, arrastraba muchos temas que trataba de resolver de la manera que podía. Todavía no caigo”, añadió.

“Y era muy emprendedora, porque ella tenía su propio restaurante, ‘Million’”, dijo y destacó que “además de ser una conductora de televisión, tenía muchos emprendimientos personales, en lo gastronómico y lo inmobiliario”.

Otras de las expresiones al respecto que circulan por redes sociales es el comunicado publicado por la Asociación Argentina de Actores. “Acompañamos a la familia, amistades y seres queridos de Ernestina Pais en este momento de profunda tristeza. Periodista, conductora y actriz, dejó una huella en los medios de comunicación y en los escenarios gracias a su carisma y su estilo personal”, se señaló desde la organización.

La Asociación Argentina de Actores realizó una publicación hacer llegar su pésame a familia y amigos de la conductora X Asociación Argentina de Actores y Actrices

La empresa de salas teatrales, Multiteatro, se refirió a la tristeza que generó la noticia entre las personas que se enteraron al llegar al teatro en el que esta noche se presentaría en el marco de la obra El Divorcio del Año. “Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais”, indicaron. Y agregaron: “Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia”.

Multiteatro señaló la tristeza que generó la noticia de la muerte de Ernestina Pais entre la gente que se disponía a ver esta noche, en el teatro Nini Marshall, la obra de la que la actriz formaba parte X Multiteatro

Otra de las figuras públicas que despidieron públicamente a Pais fue José María Muscari. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad”, escribió en un story compartida mediante su cuenta de Instagram en la que se ve una escena de la obra dirigida por él de la cual la exconductora de CQC formaba parte. “Así te despido, feliz y actuando”, concluyó.

La muerte de Ernestina Pais

La conductora murió este viernes a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba un auto cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro.

Pais conducía el vehículo modelo Honda Civic negro cuando cruzó el paso a nivel, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. El impacto fue del lado del conductor. Fue la única víctima del siniestro.

La periodista fue figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC). Fue la única mujer en la conducción del ciclo, y anteriormente había formado del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg.