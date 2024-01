escuchar

Luego del drama que Matilda Blanco atravesó antes de Año Nuevo, este martes reveló cómo continúa tras el accidente que la dejó en silla de ruedas por un corto período. Además, explicó por qué le agarró luego una infección y detalló cuál es el riguroso tratamiento que debe respetar de ahora en más. Desde el sillón de LAM (América TV) y en el marco de lo que dejó la entrega de los premios Emmy, la asesora de imagen repasó lo que sucedió con gracia y lamentó el episodio que le genera complicaciones hasta en la actualidad.

El día gris para Matilda ocurrió el 23 de diciembre del año pasado, cuando desde las redes sociales mostró una foto de ella en silla de ruedas. “Saliendo del Sanatorio Los Arcos con la pata al hombro. Ahora les cuento”, escribió en una storie de Instagram que rápidamente generó estupor entre sus más de 600 mil seguidores.

Matilda Blanco sufrió un accidente al salir de su casa que le generó complicaciones hasta la actualidad (Fuente: Instagram/@matildablanco)

Con motivo de llevar tranquilidad a la gente, la asesora de imagen explicó más tarde cómo sucedió el accidente simple en la vía pública y señaló que no pasó a mayores. “Salía de casa para ir a entrenar, y cada tanto en casa se sientan a tomar algo en la puerta y dejan una botella, hoy no miré, la pisé y se me dio vuelta el tobillo”, dijo con bronca y agregó: “Me vi la planta del pie y nada, acá estoy. Cruzo los dedos para que no sea una quebradura, pero está muy hinchado”.

El estado actual de Matilda y la infección que le agarró a posterior: “Casi me muero”

Con motivo de analizar los looks de las estrellas que acudieron a la entrega de los premios Emmy de este lunes, Matilda Blanco también se refirió a su estado de salud y las complicaciones que atravesó en la víspera por el festejo de Año Nuevo. A pesar del tratamiento que debe respetar por un tiempo, se mostró recuperada frente a la cámara de LAM.

En diálogo con Ángel de Brito, Blanco recordó lo que vivió y explicó con lujo de detalle aquel momento de angustia y susto. “Me dejaron una botella en la puerta de mi casa. En la época de las fiestas siempre se sienta alguno. Ahora llamo al 911 y pido un móvil para sacar a quienes se sientan ahí. Pero bueno, pisé la botella y me di vuelta el pie. Me vi la planta completa. Así que me hice rotura de ligamentos”, inició.

Matilda Blanco contó que está con tratamiento de corticoide (Fuente: Captura de Video/América TV)

Tras ello, Matilda habló del problema que vino luego: “Entonces, después se me pegó en una raspadura una bacteria intrahospitalaria. Así que tuve erisipela, que te provoca alergias y te despierta la sensibilidad en la piel. Así que estoy con corticoides y también tengo una dieta”.

En tanto, sostuvo qué es lo que debe respetar con rigurosidad para poder mejorar su salud prontamente: “No puedo comer nada de cosas que son como alergénicas, como frutilla, chocolate, etcétera. Es más, me mandé un helado de frutilla y chocolate que casi me muero. Por eso, me puse colorada, me agarró toda una erupción y me tuvieron que inyectar un corticoide”. Sin más, hacia el cierre del tema, la asesora insistió: “Del esguince estoy muy bien, pero tengo el pie muy hinchado todavía”.