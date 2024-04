El emotivo mensaje de Florencia Suárez por la muerte de Juan Carlos Kusnetzoff: “Gracias por tus enseñanzas”

Escuchar

Este domingo, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, falleció a los 87 años. Dicha noticia fue confirmada por su hijo, Andy Kusnetzoff, en su cuenta de Instagram, quien elaboró un sentido comunicado para despedirlo y recibió una gran cantidad de comentarios en alusión a esta triste noticia.

Director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina (UBA) y director del Programa Sexología Clínica en el Hospital de Clínicas José de San Martín, entre otros trabajos vinculados a los medios de comunicación, Kusnetzoff dejó un gran legado en su hijo, quien actualmente es un reconocido conductor de televisión y radio.

La emotiva despedida de Florencia Suárez a Juan Carlos Kusnetzoff Instagram @florkourny

Una vez confirmada su muerte, Florencia Suárez, pareja de Andy y compañera también en la radio, utilizó sus redes sociales para despedir a su suegro con dos stories donde se los ve muy unidos.

“Que descanses, Juan Carlos. Gracias por tus enseñanzas y los valores que le dejaste a tu hijo. Queda mucho de vos en él. Te guardo paquetes para seguir abriendo, como te gustaba. Te vamos a extrañar”, destacó la productora.

Florencia Suárez, pareja de Andy Kusnetzoff, despidió al sexólogo que falleció a sus 87 años Instagram @florkourny

Dos horas más tarde, Suárez sumó otro posteo más donde Andy y Juan Carlos aparecen abrazados en un estudio de radio. “Suegro, abuelo de mis dos hijos, compañero de radio durante varios años, el papá de mi compañero. Todo eso. Encontré esta foto de hace tiempo atrás después de una de tus columnas. Esta dupla seguirá siempre”, agregó la mamá de Helena y León con un emoji de un corazón.

El fuerte comunicado de Andy Kusnetzoff por la muerte de su padre

En Instagram, el conductor de Perros de la Calle (Urbana Play 104.3) comunicó a sus seguidores la noticia del fallecimiento de Juan Carlos Kusnetzoff, una eminencia en su rubro y una persona muy querida por el ambiente de los medios.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, empezó el presentador televisivo en un posteo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Y, agregó, con un tono emotivo: “Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar”.

“Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’ Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio”, destacó Kusnetzoff.

Para finalizar, Andy dejó su última reflexión: “Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de El cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. Qué descanses, papá”.