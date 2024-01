escuchar

En el último programa de Gran Hermano (Telefe), Carla se despidió de sus compañeros, para sorpresa de todos, con un mensaje muy cariñoso para cada uno de ellos, una faceta totalmente distinta a la que mostró en este mes dentro del reality. Su temprana y voluntaria salida, a causa de extrañar muchísimo a sus hijas, fue el motivo para que los miembros del panel de El Debate la criticaran por todo su accionar en un programa al que quieren acceder miles de personas a lo largo y ancho del país.

“Chula” vio el video de cómo fueron sus días dentro de la casa llena de críticas contra sus compañeras y luego señaló: “Realmente fui dura con las críticas... Estaba muy aburrida, por eso me ponía muy filosa y me potenciaba con las chicas (Las Furiosas)”.

Rápidamente, Gastón Trezeguet la cortó y le contestó con un duro mensaje: “Chula habría que hacerse cargo un poco. Dejame decirte una cosa porque yo nunca sentí vergüenza ajena en este programa. Sin embargo, la forma en la cual vos te vas del programa y no solo eso, sino que le sacás la posibilidad a una persona de formar parte. Con todo los que nosotros vivimos: desde gente que me ha esperado en la casa y en el trabajo, hasta gente que me mandó videos pidiendo por favor para ingresar a la casa”.

En este sentido, el panelista agregó: “La forma en la que vos abandonás esto a un mes del programa, no solo me da vergüenza ajena. Como vos te dirigiste a las personas dentro de la casa, también te dirigiste a la producción y a Gran Hermano. Con una falta de respeto que, mientras vos hacías tu papel de quinceañera desquiciada en la casa, la gente de producción te compraba papel higiénico y contenía a tu familia. Entonces un poco de respeto, no solo con Gran Hermano, sino con vos, porque el papel que hiciste es triste”.

En su defensa, Carla respondió: “A mí me pegó rarísimo el programa, pensé que lo iba a sostener, pero estaba muy aburrida. Entonces, un poco sostuve criticando. Es la realidad. Todo lo que dije de cada uno de ellos es realmente cierto”. No obstante, sus argumentos no fueron creídos por los panelistas y la segunda que la atacó fue Sol Pérez, luego del mensaje cariñoso que le dio a cada uno de sus compañeros. “¿Sabés qué siento? Que entraste a vender tu comercio, utilizaste Gran Hermano y saliste cuando había un montón de chicos desesperados por ingresar a Gran Hermano, porque es el programa más importante que tiene la tele”, expresó la modelo.