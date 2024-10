Se enamoró al verla en Los 8 escalones, la contactó y lo que pasó sorprendió a Guido Kaczka

Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se consolidó como uno de los programas de entretenimiento más destacados de la televisión argentina. Aunque experimentó varios cambios en los últimos meses, su esencia permanece intacta: los participantes deben responder correctamente a las preguntas y avanzar por los escalones hasta llegar al último, y en un mano a mano conseguir el premio mayor. En una de sus recientes ediciones, Guido Kaczka se llevó una grata sorpresa al descubrir la historia de amor que surgió en el concurso.

Es fundamental considerar que, aunque la esencia del programa se centra en las preguntas, respuestas y el avance en el juego, a menudo son las historias de vida compartidas por los participantes las que capturan toda la atención. Ese fue el caso de Santiago, quien se presentó para jugar y dejó sorprendió a Guido Kaczka al develar cómo conoció a su esposa. “Santiago, el hombre… Bueno, por ahí hubo alguna historia así y uno no se entera, lo que pasa es que en este caso vos te anotaste ahora para jugar, pero qué historia che. ¿Cómo es?”, le preguntó el conductor, para que cuente los detalles de su impactante romance.

El participante reveló que le habló a su actual esposa tras verla en Los 8 escalones (Captura: eltrece)

Ante eso, el joven se sinceró y admitió que conoció a su pareja actual tras verla en el programa. “Hace tres años la vi a mi actual esposa en Los 8 escalones, por tele”, comenzó, mientras las cámaras mostraron a la mujer en la tribuna. Sobre cómo se dio la situación, explicó: “Estaba en el sillón, vivía con mi mejor amigo en ese momento. Y no sé si ustedes en las redes subieron alguna historia que ella había compartido y me apareció ahí el perfil de ella. La empecé a seguir, me aceptó, por suerte, le mandé unos mensajes, las primeras veces no me contestó y después empezamos a vernos”.

“Y ahora, ¿cómo están?”, quiso saber Guido, a lo que el joven lanzó: “Y ahora estamos casados”. “Chicos, se casaron”, expresó realmente sorprendido, lo que hizo que todos los presentes comiencen a aplaudir, emocionados por la historia. “Qué bárbaro. Pero vos la viste en la tele y te había gustado”, siguió Guido, intrigado por entender el motivo por el cual el joven se animó a hablarle sin conocerla. “Claro, y ahí la agregué”, confirmó él, aunque también admitió: “Igual, la primera vez no le dije que la había visto en la tele porque quedaba medio raro, se lo dije después y no me creyó”.

Ella había llegado a la final en dos oportunidades (Captura: eltrece)

“Es más, el juez no nos creyó tampoco, pero bueno, es real”, siguió el joven, dejando en claro que en el propio casamiento dudaron de cómo se habían conocido. “Y ahora que lo ves jugar acá, ¿te hubiera gustado si lo veías por la tele?”, le preguntó Kaczka a la esposa del participante. “Puede ser”, lanzó ella, con una sonrisa, dejando en claro que están súper enamorados.

Fue a Los 8 escalones, perdió en el primer escalón y sorprendió a todos con su insólita reacción

Como es evidente, las cosas más insólitas suceden en el programa de eltrece. Durante la jornada del martes, una participante fue a jugar a Los 8 escalones y sorprendió a todos al lanzar una inesperada frase momentos después de quedar eliminada. Como si eso fuera poco, protagonizó un particular ida y vuelta con Guido Kaczka, dejando sin palabras a todos los presentes.

“Ay Patricia, que sea buena esta, que sea buena esta. ¿Con quién viniste Patricia?”, le preguntó el conductor antes de hacerle la primera pregunta de la noche, a lo que ella reveló: “Allá, con mi marido, mi hija y mi nieta”. Ante eso, el presentador lanzó: “La familia de Patricia, jugando. Decime Patricia, el Mar Egeo forma parte del mar Mediterráneo, ¿verdadero o falso?”. “Falso”, contestó ella con seguridad, pero la respuesta era incorrecta. De inmediato, la jugadora resignada exclamó: “Bueno, tráiganme la silla”. Con ese pedido, dio a entender que no tenía pensando esperar hasta el final de programa de pie.

Guido, sorprendido, expresó: “Una silla para Patricia, que ya la pide, claro, claro”. “¡Y sí!”, exclamó ella, mientras él sumó: “Porque si esperás, que sea sentada, ¿no?”. “Obvio”, sentenció la mujer, ante la risa de todos los presentes.