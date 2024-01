escuchar

Cada emisión de El Debate (Telefe) es una oportunidad para Sol Pérez de lucir sus impresionantes looks, que dan de qué hablar entre el público y en las redes sociales. Así como a lo largo de esta temporada mostró un estilo total black, urbano y full denim, la panelista sorprendió a todos este miércoles con su coquette style.

El look coquette de Sol Pérez para el último programa de El Debate Instagram: @lasobrideperez

Hace un par de años comenzó una tendencia entre las mujeres llamada coquette, la cual consiste en resaltar su delicadeza con prendas, tejidos, moños y faldas inspiradas en algunos elementos de las mujeres de la Revolución Francesa o películas como María Antonieta (2006).

La modelo y panelista llevó este estilo a su máxima expresión con un homenaje a Merlina, personaje de la familia Adams, y se vistió con una falda negra, un body negro con transparencias y cuello blanco, dos moños en el mismo blanco en la cabeza, y accesorios como collar y aros de perlas. En la última publicación de Instagram, compartió un carrusel de imágenes posando junto a un poni de calesita que es parte de esta tendencia de la moda.

Las fotos llegaron a más de los diez mil likes en menos de una hora y se llenaron de comentarios positivos para la modelo. “Sol Pérez se tomó muy en serio lo de coquette”; “Sol Pérez hoy fue coquette a gran hermano”; “Sol Pérez siendo un icono coquette”; “Sol Pérez entendió que la nueva tendencia es ser coquette” y “Amo el estilo”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la panelista.

El look de Sol Pérez en el último programa de El Debate Instagram: @lasobrideperez

Sin embargo, el mismo accesorio en el pelo, que le valió cientos de elogios a Sol Pérez, fue motivo de críticas hace unas semanas para María Eugenia la “China” Suárez. En el caso de la actriz, compartió una imagen luciendo moños blancos con un traje de baño rosa, por lo que recibió muchos mensajes negativos, que la acusaron de tener un look “aniñado” o “infantil”.

La actriz fue criticada por su forma de vestir y de peinarse @sangrejaponesa

Pero la actriz no se quedó callada y compartió un mensaje en su defensa. “Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el cu…, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva; al día siguiente, elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes”, manifestó en una de sus historias.