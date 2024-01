escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefé) no reina la paz y el conflicto entre los jugadores no cesa. Ahora, un enfrentamiento entre Manzana y Furia se reprodujo en las redes sociales. Pareciera ser que el joven cantante se habría “despertado”, según afirman algunos usuarios y le dijo todo lo que pensaba de ella a la doble de riesgo.

“¿Por eso me dijiste ventajera? ¿Qué pasa? ¿Te molesta lo que escuché?”, le lanzó Furia y continuó: “¿Querés que hable ahora o calle para siempre?”. Luego, la joven le dijo al cantante que cuando “escuchó lo que escuchó, se calló la boca”.

El desencuentro se dio en el living de la casa, donde ambos se pelearon rodeados de sus compañeros. Inmediatamente y sin entender bien qué sucedía, Agostina les preguntó a los dos qué era lo que estaba pasando, ya que el doble sentido de la jugadora tendió a confundir a sus convivientes. “Qué ventajera que sos, eh”, le repitió el cantante a lo que Furia respondió: “Él me dijo que me callara la boca”. Aún sin entender, Agostina le preguntó a Manzana “qué era lo que estaba pasando” a lo que respondió: “Ella (Juliana) te va a contar la historia que ella quiera inventar”.

Luego, la pelea continuó y Manzana acotó: “Yo no tengo miedo de que me nominen, sé que todos te tienen miedo pero yo no”. A lo que Juliana respondió: “Nadie me tiene miedo, soy un ser humano igual a todos (…) y si decís que me tienen miedo es porque me están dando poder”.

Manzana se despertó y le dijo todo lo que pensaba a Furia en Gran Hermano

“Ellos te dan poder, yo no, quedate tranqui”, reprendió el cantante. Sobre esto, la doble de riesgo acotó: “Yo soy igual que todos acá. Entré con la misma predisposición que todos”. Ante eso, Manzana le dijo que él “era humilde”. “Dejá de hacerte la víctima”, le dijo el joven a lo que Juliana se burló y le aseguró que no lo necesitaba. Luego, cuando el artista se retiró al patio, pero la pelea no tuvo fin.

La pelea siguió en el patio

Lejos de que todo se tranquilice, Juliana fue hasta el patio en busca de más. “Te dije que no necesitaba de tus pechos ni del pelo de ‘Lisandra’ para treparme de nada”, le gritó y siguió: “Decile a Lisandro que querés venir a nuestro grupo”. Ante eso, los usuarios de X afirman que Manzana la cataloga de “trepadora” a la joven porque buscaría pelearse con él por su fama.

Más tarde, y luego de la nominación, cuando Santiago del Moro entró a la casa para charlar con los hermanitos, antes de informarles quiénes estaban nominados, Manzana volvió a atacar a su contrincante. “La producción ayuda a Furia”, lanzó, a lo que el conductor le preguntó “con qué la ayudaba”. “No sé, cuando lo averigüe te lo digo”, aseguró el cantante.

Luego, la disputa continuó y, a modo de broma, Furia lanzó una remera del cantante a la pileta. En chiste, la doble de riesgo pidió un “aumento de sueldo” a la producción por crear contenido las 24 horas.

Los enfrentamientos entre Manzana y Furia perduraron a lo largo de toda la jornada. Cuando el cantante fue al confesionario a contar cómo se sentía en la casa y de qué se trataba su juego, ella se apoyó en la puerta del lugar para escuchar lo que decía y, luego, fue corriendo a contarle a Lucía lo que había escuchado: “Me maté de la risa escuchando lo que decía el Manzana sobre que ‘espera que a la gente le guste su juego’”.