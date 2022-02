El fuerte cruce de Eduardo Feinmann con un periodista ruso: “Yo no recibo órdenes de la KGB”

Eduardo Feinmann dialogó en su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) con dos ciudadanos ucranianos que están en Kiev. Al terminar con sus duros testimonios, se comunicó con un periodista ruso que, desde Moscú, se mostró muy enojado por la cobertura que su par argentino hizo de lo que ocurre en Europa. Segundos después de que Victor Ternovsky fuera presentado y salga al aire y criticara fuertemente el punto de vista presentado para con el tema, el conductor argentino lo cruzó.

“Estaba escuchando el testimonio muy emotivo de la señora de Kiev. Me parece que ustedes me están llamando a mí, aquí a Moscú, para preguntarme mi opinión mientras que yo les recomendaría llamar a la gente de Donbas, por ejemplo a las madres que perdieron a sus hijos durante los años de genocidio ahí”, manifestó Ternovsky.

En esa misma línea, continuó: “No sé por qué ustedes no están llamando ahí pero así como ustedes entrevistan a una señora desde Kiev les recomiendo que llamen a una señora de Donbas”. Del otro lado estaba Feinmann, quien rápidamente salió al cruce: “Discúlpeme, Víctor. Yo no recibo órdenes de nadie; ni de un periodista de Moscú, ni de un periodista que depende de Putin. Yo hablo con alguien que está sufriendo el ataque y la invasión por parte de Moscú y de Putin”.

El entrevistado no se quedó callado y ante esa respuesta, intentó exponer su punto de vista. “Nosotros les recomendamos contactos de personas que hablan español en Donbas. Entiendo a la señora y entiendo a lo que van las políticas de su presidente del Gobierno golpista que se ha negado a cumplir los acuerdos de Minsk que ha llevado a su país a este desastre”.

Asimismo, argumentó: “Las repúblicas rusas le pedían a Rusia ayuda. Las repúblicas rusas pidieron la ayuda de Rusia y Rusia aceptó porque durante muchos años estuvieron sufriendo bombardeos, genocidios... lo contrario a lo que hace Rusia con su operativo para restablecer el orden y la paz. Son objetivos militares lo que está haciendo Rusia”.

Por su parte, Feinmann respondió con la información que maneja y las entrevistas que realizó desde las distintas señales para las que trabaja: “Están bombardeando edificios, vi las fotos, las imágenes, los videos... no es cierto lo que usted me cuenta”. Nuevamente, el periodista ruso le pidió al conductor que hablara con gente de Donbas e insistió: “Allí las madres también lloraban y lloran, los niños viven en bodegas ¿Por qué no mencionan la forma en la que viven en Donbas hace tanto tiempo?”.

Eduardo Feinmann mantuvo un tenso cruce con un periodista ruso (Foto: Captura de video)

Tras un breve silencio, Feinmann le agradeció a Ternovsky por haberlo atendido pero del otro lado del teléfono no obtuvo una respuesta similar. “Yo no le agradezco por su cobertura, no le agradezco”, le expresó enojado el periodista ruso quien, tras sentenciar esas duras palabras, cortó la conversación.

Una vez que el cronista estuvo fuera del aire, Feinmann hizo un descargo tajante al manifestar: “¿No me agradece? bueno.... yo no recibo órdenes de la KGB. Él es un periodista de la KGB que responde a un nazi como Putin”.