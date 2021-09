El explosivo comentario de Eduardo Feinmann tras escuchar el audio de Fernanda Vallejos

Los audios de Fernanda Vallejos resonaron en el ámbito social y político. La diputada por el Frente de Todos criticó fuertemente a Alberto Fernández en un audio de WhatsApp: lo acusó de “mequetrefe” y de “ocupa”. En ese sentido, fue Eduardo Feinmann quien reprodujo algunas declaraciones al aire de LN+ y las analizó punto por punto.

“Primero dijo que el Gobierno fracasó ¡Alguien que pertenece al Gobierno!”, se escandalizó el periodista. “Hay que dar vuelta la página y empezar un gobierno nuevo como ocurriría en un gobierno de coalición institucionalizada”, se escuchó en el audio de la diputada. “Mirá el balde de bosta que tira”, expresó Feinmann.

“Si lo hubiera dicho Lilita Carrió, que es de la oposición, bueno, vaya y pase. Si lo hubiera dicho Mauricio Macri puede ser... pero ¿un propio decir eso? Ella [Vallejos] se excusa, dice que no, que fue en forma privada. Hoy por hoy con los mensajes no hay nada privado”, analizó el conductor de El Noticiero.

Eduardo Feinmann analizó el audio de Fernanda Vallejos

En su mesa, los periodistas Luciana Vázquez y Francisco Olivera también fueron de la partida y compartieron su opinión al respecto. “Si lo hubiera dicho alguien de la oposición, lo hubieran calificado de golpista”, advirtió Vázquez. “No solo golpista. Hay frases que hasta podrían haber intervenido el INADI”, comentó Olivera.

“Todavía no llegamos al INADI”, interrumpió Feinmann y continuó: “[Vallejos] Lo trata a Alberto Fernández de okupa de la Casa de Gobierno. El mequetrefe... le dicen al Presidente ‘el mequetrefe’. Lo tratan de ‘el tipo’... los propios, los suyos. Dicen que está atrincherado en la Casa de Gobierno”.

Al escuchar otro fragmento del audio, Eduardo Feinmann le habló directamente a la diputada: “Perdón, señora Vallejos. A lo que usted llama ‘el tipo’, que es el Presidente, lo eligió la gente. Claro, usted me va a decir: ‘No, la eligieron a Cristina [Kirchner]’. La fórmula es la fórmula, ‘el mequetrefe’ también fue elegido. Dice que no lo quiere nadie. Claro, los suyos, el kirchnerismo no lo quiere, lo detesta”.

Para finalizar, repasó el momento en el que Fernanda Vallejos habló sobre los ministros y cuando calificó al Presidente de “inútil”. “Es muy impresionante. Después dice que el Presidente es un enfermo. Lo trata de ‘enfermo, ciego y sordo’”, completó Feinmann su exposición.