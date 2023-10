escuchar

Juana Repetto suele utilizar sus redes sociales para compartir su día a día, sus proyectos y sus relatos como mamá. Pero, sobre todo, también difunde los momentos divertidos con su familia. La actriz posteó así sus recientes vacaciones en Bariloche, junto a su pareja, Sebastián Graviotto, y sus dos hijos, Toribio y Belisario, de 7 y 2 años respectivamente. En las últimas horas, advirtió de una complicación en el estado de salud del más pequeño, aunque mostró que regresó a casa y a sus travesuras.

Repetto relató que el pequeño Belisario, de dos años, tuvo que pasar por el quirófano este lunes. La actriz posteó los pasos del menor de los hermanos a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de un millón y medio de seguidores, y sembró la calma sobre su estado de salud. “Se la bancó como un rey”, advirtió.

Juana Repetto relató el angustiante momento con su hijo Belisario Instagram: juanarepettook

Luego, expresó cómo se sintió ante la complicación en el estado de salud de su hijo menor, aunque no dio detalles sobre los motivos que lo llevaron a la intervención. “Yo no tanto. Claramente, me lloré todo”, señaló. Y describió el motivo que la preocupó: “La anestesia general me genera mucha cosa”.

El pequeño regresó a sus travesuras Instagram: juanarepettook

La foto de Belisario despejó cualquier duda de que se encontraba mejor luego de la operación. El pequeño posó para la cámara de su mamá, aún con la prenda apta para el quirófano, muy despejado y sonriente. “Nunca dejó de sonreír”, detalló Repetto. Además, este martes, la intérprete mostró que volvió a hacer de las suyas, mediante una instantánea de Belisario subido a un banquito y rodeado de una montaña de ropa.

Juana Repetto reveló qué le dice a su hijo Toribio cuando le pregunta por su papá

Juana Repetto y Sebastián Graviotto conformaron una familia con sus dos hijos: Toribio, quien nació en 2016, y Belisario, en 2021. El mayor de los hermanos nació luego de que la actriz se sometiera a un tratamiento de inseminación artificial, con un donante anónimo, en su deseo de convertirse en mamá. En este contexto, un seguidor le consultó a la intérprete si su hijo mayor conoce este hecho.

Juana Repetto respondió a las preguntas de sus seguidores Instagram: juanarepetto

“¿Toro te pregunta por el papá?”, consultó uno de sus más de millón y medio de seguidores, a través de la herramienta de preguntas y respuestas de Instagram. Juana Repetto, que se caracterizó por hablar abiertamente de cualquier tema y naturalizar ciertas cuestiones que se consideraron generalmente un tabú en la sociedad; fue clara y concisa acerca de lo que le responde al mayor de sus hijos.

“Siempre supo que no tiene y ya hace muchos años, desde que me empezó a hacer preguntas, sabe cuál es su hermosa historia y cómo fue su llegada TAN esperada a este plano”, expresó la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech.

La actriz también destacó que le resultó “complejo” compaginar la vida en pareja dentro del matrimonio con la maternidad. “Ni hablar si tenemos más de un hijo. Hay que hacerle saber al otro lo que te está pasando y, en algún momento, se te prende nuevamente el bichito (o no, pero en general por lo que oigo y me comparten, sí)”, apuntó.