escuchar

De los cuatro jurados de Got Talent Argentina (Telefe), Abel Pintos es, sin dudas, el más exigente. El cantante no duda en ser sincero en sus devoluciones y, si algo no le gusta, no tiene problema en decirlo. A su vez, cuando una performance es de su agrado, hace foco en los detalles para que, en una próxima instancia, salga aún mejor. El domingo, se encontró cara a cara con un participante que le generó una mezcla de sensaciones. Si bien destacó su talento, no estuvo del todo conforme con la presentación y cuestionó ciertas decisiones artísticas.

“Voy a cantar un tango, ‘Cuesta abajo’ de Gardel y Le Pera”, dijo el domingo Iñaki Agustín Baldasarre en el clip de presentación. El hombre de San Isidro caminó por el escenario con un look total black que combinó con un tapado animal print y unas botas plateadas brillosas y se presentó como cantante, actor y bailarín. Tras un breve intercambio con Flor Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos comenzó a interpretar su propia versión de la canción a la que le sumó una cuota actoral.

Una vez que finalizó la presentación, Flor Peña fue la primera en tomar la palabra y dar su veredicto. “Yo hice un espectáculo que se llamaba Romance del Romeo y la Julieta, que cantábamos tango con Guillermo Fernández. Éramos actores cantando, o por lo menos yo era una actriz cantando tango. Y yo sentí que eras un actor cantando tango; eras un personaje cantando tango”, reflexionó la actriz, a la par de que destacó “pisada escénica” y su buena voz. “Ahora jugaría para que no todo sea ‘fuerza bruta’, sino que tenga un poco de matices porque tenés un instrumento muy interesante, entonces tenés que empezar a manejar las distintas energías”, le sugirió.

Iñaki interpretó un tango en Got Talent Argentina

El segundo en hablar fue Abdul, quien aseguró a Iñaki que le “encantó” lo que hizo. “Va a ser como el arte super subjetivo porque para mí no cantaste tango, cantaste siendo vos. Utilizaste todas estas herramientas que tenés, del baile, del canto, de la actuación y dijiste: ‘Voy a hacer mi performance’. Y eso es lo que a mí me gustó”, le dijo al participante y le recomendó también que trabajara los matices. Por su parte, La Joaqui comentó que la presentación también le pareció más actuada que cantada y destacó su nivel vocal: “Sos un ser muy talentoso y muy adorable. La pasé muy bien con tu performance”.

El último en evaluar a Iñaki fue Abel Pintos, que tuvo un tono completamente distinto al de sus compañeros y directo al hueso sostuvo: “Estuvo muy bien gritado, te voy a decir”. Asimismo, comentó que, como tango, no le gustó nada: “Entiendo que vos no viniste acá a presentarte como un cantor de tangos. Viniste, entiendo yo, a demostrar toda esa versatilidad vocal, actoral y encantadora que te desborda, que se te sale por todo el cuerpo”.

Abel Pintos hizo una fuerte devolución en Got Talent Argentina

“Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que está bueno versionar todo de la forma en que uno quiere, pero hay ciertos límites que respetar”, sostuvo el intérprete de “La Llave”. “Si falta contexto, las partes medio ‘comedia musical’ que le metiste, como los comentarios y los ad libs, pueden no entenderse y resultar hasta un poco incómodas, sobre todo en obras tan significativas”, expresó.

En este sentido, recalcó que prefería entender que no se presentó a cantar tangos, sino más bien a actuar y el participante rápidamente le dijo: “No, vine a conocerte Abel”. En el estudio no tardaron en hacerse eco las risas y hasta el propio jurado dijo divertido: “Pues aquí me tienes mi ciela”.

Sin embargo, rápidamente Pintos retomó el tono serio y finalizó su devolución: “Realmente es importante que tomes lo de los matices, porque tenés mucha facilidad y eso puede ser todavía más atrapante. Tenés facilidad para meternos en los personajes; sos un gran actor y tenés una excelente voz, aprovechala, explorala y utilizala”.

El actor, en tanto, aseguró que eran “los nervios”, pero comentó que entendía las devoluciones. Por último, el jurado votó y decidió darle al participante la oportunidad de seguir en el programa.