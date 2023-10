escuchar

Maju Lozano participó anoche del lanzamiento de la biopic de Valeria Mazza. Amigas desde los cuatro años, la conductora aprovechó la oportunidad para mostrar su incondicionalidad con la top model pero también se hizo un tiempo para hablar de su presente laboral y de cómo haber sido diagnosticada con autismo cambió drásticamente su vida. “ Me parece que hay que empezar a perderle el miedo a las situaciones y a los diagnósticos ”, aseguró.

“¿Volvés a la tele?”, le preguntó Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, en la premiere de Valeria Mazza: un sueño dorado, la serie documental sobre la modelo de Entre Ríos que se verá por Paramount+. “Por ahora no. Por ahora estoy descansando de la tele pero con la productora de contenidos y con la radio. Me sigo levantando todos los días a las 5″, confió con su clásica sonrisa, en referencia a su labor en El club del Moro. “Por ahora es un descanso, viendo qué hacemos”, completó.

Maju Lozano contó hace poco que tiene autismo

Cuando el cronista le preguntó por el diagnóstico de autismo que recibió hace algunos meses, la conductora de 51 años contó cómo cambió su día a día. “ Estoy contenta y aliviada porque tiene que ver con un montón de respuestas que una necesitaba a lo largo de la vida ”, analizó. “Estamos como ahí, en conocimiento y aprendiendo. Sin romantizar, obviamente. Con muchísimo respeto, pero yo estoy feliz”, compartió. “Me parece que hay que empezar a perderle el miedo a las situaciones y a los diagnósticos, empezar a naturalizar, y empezar a que todos tengamos las herramientas para estar lo más contenidos posible, con todo lo que eso significa”, continuó.

Consultada por la cantidad de artistas, participantes de realities y figuras del mundo del espectáculo que comenzaron a hablar de salud mental, Lozano compartió su punto de vista. “ Siempre que se hable con respeto, se tome seriamente y se le de el lugar que corresponde, sin solemnidad, me parece que es importante. No está bueno banalizarlo ni bajarle el precio, pero siempre que se hable de la salud mental es muy importante ”, cerró.

Volver a nacer

El 28 de julio, Maju Lozano se despidió de la pantalla de Elnueve. En su último programa, además, compartió con su público una noticia inesperada: contó que le diagnosticaron autismo. “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal... No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a dios me trajo mucho alivio, mucho alivio a mis amigos, a mi familia, a Juan [su pareja], a mi hijo, a mi hermana y a mis allegados ”, introdujo.

La conductora explicó a continuación cómo descubrió su trastorno. “Hace muchísimo tiempo, más de dos años, que yo venía con muchas inquietudes, es algo que me venía atravesando desde muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada y recurrí a varias cosas para saber realmente de dónde venía”, apuntó. “Siempre me sentí, desde muy chica, que era un mundo al cual no pertenencia, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no comer frutillas ni arándanos o no poder ponerme ropa roja, por ejemplo”.

La conductora dejó su programa de TV en junio y hoy esta abocada a su productora y a la radio Archivo

Finalmente, llegó el diagnóstico y, sobre esa nueva etapa, Lozano comentó: “Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, que para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento, ese día llegó la alegría a mi vida, fui diagnosticada de autismo ”, anunció.

“Soy autista. Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había”, agregó emocionada. Tras viralizarse su mensaje de despedida en las redes sociales, de inmediato surgieron los comentarios de apoyo y afecto dirigidos a la conductora.

Varios usuarios de las redes sociales empatizaron con su situación por atravesar ellos mismos padecimientos similares. “Te quiero tanto, Maju, ¡bienvenida a la comunidad! Te agradezco con todo el corazón la valentía de la decisión de hacer público tu diagnóstico de parte de toda la comunidad”, se leyó entre los comentarios a los posteos sobre el tema.

“Hablar de salud mental sin tabúes, con franqueza y lucha. Bravo, Maju”, agregó una usuaria. Algunas personas también reaccionaron con frases como “tengo a mi hijo de 9 años con autismo, te bancamos a muerte” o “el diagnóstico es algo liberador en muchos aspectos y a la vez te da conocimiento y herramientas”.

