Soledad “Solita” Silveyra se sinceró durante su paso por PH, Podemos hablar (Telefe) este sábado y contó uno de los hechos que la marcó de por vida en cuanto al vínculo con su madre, María Teresa Villegas. Desde pequeña, la actriz atravesó una infancia compleja, según comentó, en especial por la adicción de su madre a las pastillas, algo que la condujo a estar cerca de la muerte en una oportunidad y que gracias a la rápida reacción de la intérprete, no pasó a mayores. “Siempre intentaba suicidarse mamá”, sostuvo.

En el marco de las confesiones cara a cara con el que inicia el ciclo, el conductor Andy Kusnetzoff, tocó un tema sensible acerca de las experiencias cercanas a la muerte, por lo que Ximena Capristo fue una de las que recordó la vez que encontró a su madre en medio de un proceso de accidente cerebro vascular (ACV) y que gracias a su respuesta inmediata, le salvó la vida. Conforme con esta historia, fue Solita quien habló de un hecho particular que la tocó de cerca también con su madre.

“Vos también le salvaste la vida a tu mamá”, señaló Andy como puntapié inicial. “Tuve una infancia muy difícil. Tenía una mamá muy adicta a las pastillas, para acostarse, para dormir, para comer, para no comer, para todo, y siempre intentaba suicidarse”, comenzó Silveyra.

“Teníamos un cuaderno en donde vos calcabas, entonces tenía primeros auxilios, entonces yo miraba siempre primeros auxilios, y ahí veo cómo se hace un torniquete por si alguien se corta. Por lo que agarré un cinturón y le hice un torniquete”, contó Soledad, al tiempo que detalló que tenía ocho años cuando le sucedió esto a su madre.

“Una vez que le hice el torniquete, fui a la luz azul que estaba a la vuelta de casa”, agregó. “Y sí, me pasó varias veces”, reconoció a la vez que indicó: “Pero zafaba, la vieja zafaba, hasta que no zafó más y se suicidó a los 52 años”.

En tanto, la actriz reflexionó: “La verdad que me enseñó mucho. La tengo en mi mesa de luz siempre a mamá. Gracias a Dios pude perdonarla, que es lo más lindo cuando uno perdona de verdad. Tardé en irla a buscar a La Rioja 15 años”. María Teresa se quitó la vida en la provincia norteña mientras estaba al cuidado del hermano de Solita. “Estaba en el último pueblito, arriba de Anillaco”.

Acerca de cómo fue el contexto en que sucedió el triste deceso, dijo: “No fue un malentendido, tuvo una discusión con mi hermano, se quiso ir de la casa y ella lo quiso detener. Ella dispara y mi hermano cae en una zanja, cree que lo mata y entonces da vuelta la pistola y se mata ella. Nunca me voy a olvidar cuando me llaman y Máximo me dice, muy emocionado, ‘mamá se mató’. Yo recuerdo que tenía unas mesas de luz con reclinatorio, caí y dije: ‘que esté en paz’, porque la verdad que fueron 52 años, que ni te la cuento…”, expresó con un toque de humor. Hacia el cierre del relato, Soledad Silveyra reconoció: “Lo importante es tener la fuerza y el cariño”.