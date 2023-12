escuchar

Recuerdos, emoción y reflexiones no faltaron en Noche al Dente (América), con Ricky Sarkany como invitado. El empresario abrió su corazón al recordar a su hija Sofía, que murió el 29 de marzo del 2021, y contó cómo fue su último adiós, con una canción que, a modo de homenaje, interpretó en vivo Fernando Dente.

“Es un programa que me cuesta mucho hacer. Me emociona mucho escucharte hablar de cualquier cosa”, fueron las palabras de Fernando Dente al inicio de la charla con el invitado. Acto seguido, Ricky tomó la palabra y repasó su historia de vida, desde la llegada de sus padres al país, hasta el momento que los médicos le informaron a él y su esposa, Graciela, que no podrían tener hijos, algo que al poco tiempo se revirtió.

Ricky Sarkany junto a sus cuatro hijas (Foto Instagram @gracepapini)

“Son esas cosas que uno dice,‘¿por qué me pasan las cosas malas que no me deberían pasar?’, pero no se cuestiona por qué le pasan todas las cosas buenas que a uno le pasan”, reflexionó. En la misma línea, aceptó que aún debe cuestionarse muchas cosas, pero no duda en agradecer haber disfrutado treinta y pico de años con Sofía, a quien destacó cómo su “debilidad”.

Asimismo, destacó la importancia de transformar, como “un pedazo de tela en un zapato”, y el dolor más grande y profundo en el recuerdo más hermoso: “Nosotros si algo tenemos es sonreír, y sonreír es lo más barato que hay en el mundo, porque no es que uno se siente mejor cuando sonríe, sino que la otra persona se siente mejor cuando te ve sonriendo. Es distinto a si te ve enojado o preocupado. Algo que nos caracteriza siempre es sonreír”, indicó. Al escucharlo, el conductor no pudo contener sus lágrimas.

El diseñador compartió esta reflexión para relacionarla con la muerte de su hija, a cauda de un cáncer de útero. “Aunque no nos guste hablar de esto, la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Para mucha gente es causa de angustia, para otros es el motor que nos hace cada día disfrutar de una manera distinta. Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro”, aseguró.

Al tener que elegir una de las canciones que conforman la historia de su vida, lo invadió la emoción. “Forever young”, de Alphaville, fue una de las seleccionadas y por un motivo especial: fue la que escuchó Sofía momentos antes de morir.

Ricky Sarkany junto a su hija Sofía, que murió el 29 de marzo de 2021

“Es el tema con el que dejó la Tierra. Sofía estaba realmente mal y tres días antes nació Felix, su hijo, por vientre subrogado. Pudo disfrutarlo, lo esperó y lo vio”, contó. Asimismo, recordó cómo fueron los últimos momentos de vida de su hija, rodeada por sus hermanas, quienes la acariciaban mientras sonaba la mencionada canción.

Si bien él no estuvo presente en ese momento, una de sus hijas lo describió como algo “hermoso”. “Uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban. La verdad es que no sé si puedo repetir ‘fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron. Yo se lo dije a algunas personas especiales, tuve una vida maravillosa, fue muy doloroso lo que pasó, pero yo te aseguro que Sofía fue inmensamente feliz”, sostuvo visiblemente emocionado.

“Ella se fue millonaria de momentos, de enseñanzas. Esto, para mí, es como si fuera un homenaje”, concluyó. Tras estas palabras, Fernando Dente procedió a cantar “Forever young”, momento que llevó al empresario a direccionar su mirada hacia lo alto, con un claro pensamiento hacia su hija.