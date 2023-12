escuchar

El 31 de agosto de este año, Silvina Luna falleció tras atravesar un complicado cuadro de salud debido a una mala praxis ocasionada por el doctor Aníbal Lotocki. Luego de varios meses internada, la modelo recibió el cariño de todo su círculo íntimo y entre ellos estaban Ximena Capristo y su esposo Gustavo Conti, quienes asiduamente visitaban la clínica y eran consultados por los medios de comunicación acerca de cómo veían la recuperación de la exparticipante de Gran Hermano.

A tres meses y medio de su muerte, Capristo, en el programa PH, Podemos Hablar, el cual se emite por Telefe y es conducido por Andy Kusnetzoff, recordó a su amiga, contó cómo fueron aquellos meses donde concurrían al hospital junto a su marido y el sueño que tuvo hace algunos días con ella.

“Éramos muy amigas. Ella venía a casa y se quedaba el fin de semana. Tenía una relación muy cercana con Gustavo, era mucho más que su amigo”, deslizó Capristo, ante la atenta mirada de Soledad Silveyra, Nahuel Pennisi, Julieta Ortega y Tobías Medrano, quienes también formaron parte como invitados de esta edición televisiva del programa.

Compungida por la partida de su amiga, Capristo siguió su relato acerca de los últimos días de vida de Silvina: “Yo pude verla, nos despedimos. Los últimos días fui al hospital por última vez y le dije que se ponga bien, que la esperamos para comer un asado. Ella tenía la esperanza de salir adelante. En mi casa la queríamos como parte de la familia, mi nene me preguntaba cómo estaba y el día que falleció fue muy triste para contarle. La recuerdo todos los días”, sintetizó.

En esa misma línea, la modelo agregó un detalle sobre un sueño que tuvo con Luna hace unos días: “Hace dos días soñé que estaba con ella sentadas en una mesa, yo tenía una campera turquesa y le decía ‘pero gordi, ¿vos nos ves?’, y ella nos decía que sí, nos ve a todos. Fue re emocionante”, contó la protagonista de esta historia, quien finalmente le agradeció al conductor del programa por el espacio para descargarse.

Ximena Capristo contó detalles de cómo fue su amistad con Silvina Luna

Según denunció Luna, la intervención con el cirujano Lotocki en el año 2010 fue el puntapié inicial para un calvario que sufrió en vida, con lesiones y enfermedades que la empezaron a debilitar con el correr de los años: “Es durísimo no tenerla, no pensás que una amiga tan joven pueda fallecer por mala praxis. También no puedo creer que la Justicia sea tan lenta, él tiene que tener perpetua no solo porque arruinó la vida de una mujer, sino que de un montón de personas que no lo cuentan”, sostuvo la “Negra”.

Y cerró sobre la integridad física de la damnificada, quien luchó durante largos años hasta que su cuerpo no resistió: “La persona que asiste (a un consultorio) para ponerse más lindo no va a contar con que te van a hacer mala praxis y que van a experimentar con tu cuerpo. Silvina siempre fue una mujer sana, quiero que quede en claro eso y no que tenía un problema genético”.