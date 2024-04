Murió Juan Carlos Kusnetzoff a los 87 años: el conmovedor mensaje de Andy

Escuchar

El reconocido sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff murió este domingo a los 87 años. Así lo confirmó su hijo, el periodista Andy Kusnetzoff con un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Este momento es el más oscuro”, aseguró el conductor de radio y TV sobre la pérdida de su padre que también condujo y participó en numerosos programas audiovisuales durante más de 23 años. Por el momento no trascendió la causa de la muerte.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’ Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, escribió Andy al comienzo de su posteo.

“Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar”, sostuvo en el mismo mensaje el conductor de Perros de la calle.

“Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’ Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio”, explicó en el mensaje sin mencionar la causa de la muerte.

En ese sentido, añadió: “Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de El cuartito. En los tangos. En mis hijos”. “Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar”.

La publicación en redes sociales recopiló los mensajes de decenas de famosos que lamentaron la trágica noticia y le desearon los mejores deseos a la familia de Andy Kusnetzoff. Entre ellos, Gabriel Rolón escribió: “Te abrazo con todo mi ser de amigo”. Benjamín Vicuña dijo: “Ese amanecer ya vendrá con un abrazo infinito. Te quiero”. Federico Bal expresó: “Abrazo hermano, estoy con vos en este momento”. En tanto, Marley posteó: “Te mando un abrazo gigante. Tu viejo era lo más!”.

Otras personalidades que acompañaron con su pésame fueron Ángel de Brito, Nicolás Cayetano, Julieta Pink, Sofía Martínez, Juan Minujín, Mex Urtizberea y Nati Jota, entre otros.

La trayectoria de Juan Carlos Kusnetzoff

El doctor Juan Carlos Kusnetzoff, médico psiquiatra y sexólogo clínico, nació el 16 de enero de 1937, pero se lo conocía como el “doctor K, o del sexo”, dada su experiencia en la materia, desde su irrupción en los medios en la década de los 80 y 90.

Andy y Juan Carlos Kusnetzoff

Fue director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva, de la Facultad de Medicina (Universidad de Buenos Aires) y director del Programa de Sexología Clínica en el Hospital de Cínicas José de San Martín (UBA), donde también se desempeñó como docente.

Sus apariciones en televisión y sobre todo en radio, le valieron un gran reconocimiento mediático que terminó por capitalizar con la autoría de exitosos libros, entre ellos: Andropausia, Toco y me voy, La mujer sexualmente feliz, El hombre sexualmente feliz y Gente sexualmente feliz. El último de ellos Taxi, sexo y puro cuento se publicó en septiembre de 2023.

Juan Carlos Kusnetzoff con su guardapolvo blanco de médico en una foto del recuerdo compartida por Andy

El Mensaje completo de Andy para Carlos

“Nunca es tan oscuro como antes del amanecer. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional.

Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas.

Desde chico escuchando “¿tu papá es el sexólogo?” Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos.

Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: Buenas noches coquito, buenas noches papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá”.

LA NACION