El enigmático mensaje de Gianinna Maradona para volver a las redes: “Si nadie lo sabe...”

Durante los últimos meses, la vida de Gianinna Maradona no fue cosa fácil. Tras la muerte de Diego, las causas judiciales no dejan descansar a la familia y la búsqueda de justicia se ha convertido en una bandera dentro del seno Maradona. Conflictos mediáticos, idas y vueltas en redes y la constante conversación con abogados y funcionarios judiciales no aportan tranquilidad en estos momentos de duelo.

Como si esto fuera poco, luego de confirmar su relación con Daniel Osvaldo, empezaron a circular rumores que aseguraban que una infidelidad había dado por terminado su noviazgo. Sin confirmación de ninguna de las partes, las redes se hicieron eco de estas versiones y mantuvieron a Gianinna alejada de ellas y al exjugador de Boca con una actividad mucho menor a la habitual.

Pero en medio de este terremoto, la hija de Diego Maradona sorprendió con algunas historias que llegaron para calmar las aguas y dar un fuerte mensaje a quienes la criticaron en este último tiempo. Una de ellas, con un contundente texto.

El contundente mensaje contra las críticas Instagram: @giannmaradona

“Bienvenido a nuestra sociedad. Serás juzgado por la ropa que usas, la música que escuchas, apariencia, forma de actuar, con quién estás y prácticamente cualquier otro rasgo o imperfección para burlarse por ser quien eres. Disfruta tu estancia”, dice el texto, acompañado por una foto de dos manos agarradas.

Otra de las historias que más llamaron la atención es una canción. Su elección no fue azarosa porque el tema elegido fue Aventuras de TV, de la banda Barrio Viejo, cuyo líder y vocalista es nada más ni nada menos que Daniel Osvaldo.

Una canción de Barrio Viejo, la banda de Daniel Osvaldo Instagram: @giannmaradona

Pero hubo una más. Una historia un tanto más enigmática que dejó algunas aristas sin cubrir. Con un fondo rosa y una cara sonriente, Gianinna escribió: “Ya me das fiaca nivel mil y más si tengo que explicarte una ironía. Como que deja de ser gracioso eso y pasas a darme gracia vos”.

La historia que desconcertó a sus fans Instagram: @giannmaradona

LA NACION