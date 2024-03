Gianinna Maradona tiene dengue: “Dolor de huesos mortal”

Escuchar

El miércoles por la noche, Gianinna Maradona informó mediante su cuenta de Instagram que tiene dengue. La hija de Diego se sumó a la larga lista de argentinos que enfrenta esta enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y que provoca un malestar general que incluye una fiebre alta. En su relato expuso los síntomas que atraviesa y cómo se encuentra ahora.

La Argentina se encuentra en alerta debido al aumento de casos de personas con dengue. La proliferación del mosquito Aedes aegypti generó un brote epidemiológico en provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa. Hasta el momento, se registraron más de 134.000 de esos diagnósticos, con 96 fallecidos, según se oficializó el domingo.

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe tiene dengue Instagram

Los famosos no escapan de esta preocupante situación y recientemente Gianinna Maradona comunicó que tiene esta afección. En primero lugar, con una imagen en el que un termómetro indicaba una temperatura de 38.5°, explicó que así comenzó con los primeros malestares, que atravesó desde el domingo por la noche.

“Dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir. ¡Literal! La pasé muy mal. Fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, ojos, todo junto...”, detalló sobre sus primeras horas con la confirmación del diagnóstico.

Gianinna Maradona indicó que el primer síntoma de dengue que tuvo fue la fiebre (Foto Instagram @giamaradona)

Al momento de realizar la publicación, el miércoles por la noche, ya presentaba una mejoría debido a que la temperatura le bajó y los dolores típicos que genera el dengue, como el dolor corporal y de cabeza en la zona de los ojos, ya habían disminuido. Sin embargo, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe indicó que padece un brote de sarpullido en la piel -otra manifestación de la enfermerdad- que le genera el gran malestar que atraviesa.

Gianinna Maradona reveló que tiene dengue y contó cómo se siente (Foto Instagram @giamaradona)

“Gracias por sus mensajes. No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”, escribió sobre el gran apoyo que recibió de su círculo íntimo, al mismo tiempo que señaló que su preocupación desde hace 15 años es el bienestar de su hijo.

Cuáles son las recomendaciones de prevención del dengue

Debido al incremento de casos que se registraron en las últimas semanas, desde el ministerio de Salud de la Nación lanzaron una serie de prevenciones que se deben tomar para evitar la proliferación del mosquito que causa el dengue y evitar el contagio:

Eliminá todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos)

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables)

Cambiá el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos

Rellená los floreros y porta macetas con arena húmeda

Mantené los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados

Limpiá canaletas y desagües de lluvia de los techos

Tirá agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera

Cómo evitar las picaduras

Usá siempre repelentes, siguiendo el modo de uso del envase

Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

Protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior)