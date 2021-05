El enigmático mensaje de Natalia Borges sobre Pocho Lavezzi: “El amor solo no es suficiente”

Luego de que Ezequiel “Pocho” Lavezzi desmintiera que la relación que mantiene desde hace un año con la modelo Natalia Borges hubiese terminado, la brasileña volvió a referirse al tema y negó contundentemente seguir con el exfutbolista y confesó que no lo llamó por su cumpleaños. “Solamente amor no es suficiente”, dijo.

Instalada en Nueva York, la modelo hizo un intercambio con sus seguidores y sostuvo que era “súper verdad” la noticia de su ruptura.

Hace poco menos de un mes, Borges confirmó su separación de Lavezzi a raíz de una situación “delicada” y dijo que iba a contar su historia solo para alertar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo. En esa oportunidad, aseguró que ella fue quien le puso fin a la relación, pero el jugador negó a través de mensajes que le envió a Yanina Latorre para el programa Los ángeles de la mañana (eltrece) que su historia de amor hubiese llegado a su fin: “No nos separamos. La amo”.

Natalia Borges volvió a referirse a su separación de Lavezzi - Fuente: IG Stories

No obstante, la rubia volvió a aparecer en sus redes sociales y respondió un cuestionario de sus seguidores que querían saber en qué instancias estaba la relación y dejó entrever que “no estaba segura si la gente quería saber la verdad” sobre la relación. Consultada sobre si estaba separada del argentino, fue tajante: “Sí, súper verdad”.

Así llegó otra de las inquietudes de sus miles de seguidores: “¿Es verdad que aún amás a Pocho?”. “Me parece que él dice eso, no yo. Solamente amor no es suficiente”, contestó. Cuando le consultaron si él es “buena o mala persona”, la modelo respondió: “Todas las personas tienen cosas malas y buenas, pienso que es un gran jugador”.

El Pocho desmintió que estuviera separado de Natalia Borges - Fuente: eltrece

“¿Vas a contar algún día lo que pasó con el Pocho?”, indagó alguien: “Verdad, yo quiero hacer eso, pero no sé si quieren escuchar la verdad, porque muchas veces es mejor no saberlo”, dijo. El ex PSG cumplió 35 años el 3 de mayo pasado, por lo que la modelo sostuvo que “no lo llamó ni le envió un mensaje para saludarlo”.

Por otro lado, deslizó que lo que más le atrae de un hombre es “el respeto y lealtad”. “Es muy difícil de conseguir eso ahora”, sintetizó.

LA NACION