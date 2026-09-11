El entorno de Luck Ra contó su versión de la separación de La Joaqui, muy diferente a la que contó ella

A poco más de un mes de que Luck Ra y La Joaqui comunicaran desde sus respectivas redes sociales que, tras dos años de novios, decidían separarse, lo que parecía ser una ruptura tranquila se transformó con los días en un escándalo con varias versiones cruzadas. Es que, según revelaron este viernes en Intrusos (América TV), los artistas habrían tomado caminos distintos meses antes de lo que se dijo.

La Joaqui y Luck Ra en tiempos felices (Foto: Instagram @luckra)

En el programa expusieron los chats que recibió Paula Varela desde el círculo íntimo del cantante cordobés: “Mira, por lo que me contó Facu (Luck Ra), las cosas no pasaron así como salen en todos lados, pero como nadie le cree, prefiere no hablar con nadie, al igual que su entorno”. Según la información detallada en los mensajes, el músico “se separó hace cuatro meses” y ya estaba soltero cuando viajó al mundial.

Además, en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, mostraron capturas que señalaban tensiones previas a la confirmación pública: “Hubo amenazas por parte de ella... parece que en esa discusión ella le dijo: ‘Vas a ver, te voy a bajar recitales’”. Asimismo, otro de los chats agregaba: “como está pasando ahora”.

En Intrusos (América TV) revelaron detalles de la separación de Luck Ra y La Joaqui (Foto: Captura TV)

En cuanto al posterior viaje a España, el entorno del joven de 27 años desmintió categóricamente las acusaciones de infidelidad al aclarar que “estaban separados”. Según leyeron de las placas presentadas en pantalla, el artista conoció a una chica en un boliche y fue un amigo de él quien le confirmó a la joven que “ya no estaba en pareja hace tiempo”.

Por último, frente a los dichos de que la intérprete de “Dos Besitos” viajó a Europa esperando una propuesta de casamiento, los allegados al cordobés sostienen que “ella se enteró de que Facu estaba en Ibiza y cayó ahí al departamento” cuando la ruptura ya era un hecho.