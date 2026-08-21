Se conocieron cómo fueron los últimos días de la relación de La Joaqui y Luck Ra: de la propuesta de viaje a la charla que destruyó todo

A casi un mes de que la separación de La Joaqui y Luck Ra se hiciera pública, se conocieron nuevos detalles de cómo pasaron de ser una de las parejas más sólidas y queridas del ambiente de la música a finalizar su historia de amor entre rumores de infidelidad y un deseo frustrado de llegar al altar. Ángel de Brito contó en LAM (América TV) cómo habrían sido los últimos días de la relación y sorprendió con sus dichos.

La propia intérprete de “Muñecas” contó que el cordobés la invitó a un viaje a Madrid. Ella pensó que iba a proponerle matrimonio, por lo que se preparó siete outfits porque quería que la recordara como “la hermosa que alguna vez vio”. Pero todo se derrumbó. “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación”, reveló en el segmento “El confesionario” del tercer show de Rosalía en el Movistar Arena. Tras el inesperado desenlace, agarró sus cosas y recurrió a su psicólogo. Aunque esperaba escuchar cosas negativas sobre él, se encontró con las consecuencias de su propia “responsabilidad afectiva”. “Entendí que si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo, y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla”, admitió.

Los músicos confirmaron su separación a fines de julio; estuvieron juntos durante dos años (Foto: Instagram @luckra)

Ahora, fue Ángel de Brito quien contó, en la edición del jueves 20 de agosto de su programa, nuevos detalles de cómo habría sido el viaje a Madrid que le puso fin a la relación de dos años. Según una persona cercana a la cantante, Luck Ra estaba trabajando en España y “le pidió que viajara y le hiciera compañía”. Sin embargo, aparentemente, él no fue a buscarla al aeropuerto, por lo que ella tuvo que tomarse un taxi hasta el hospedaje: “Estuvo en la puerta dos horas esperándolo y nadie le abría. Él llegó con los amigos, borrachos, y estuvo cuatro días de fiesta en fiesta desayunando con vodka”.

Según De Brito, Luck Ra le habría dicho a La Joaqui que le gustaba salir de fiesta y que esa era una vida que La Joaqui no le podía dar

“Ella no toma y estuvo sola mientras él se iba de joda con los amigos hasta que lo frenó un día y le preguntó para qué lo había llamado. Ella ya estaba con el vestido de novia en una mano y las flores en la otra”, relató el conductor y reveló la frase que terminó por quebrar la relación: “Él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta, que su vida era esa. Le dijo que le gustaba esa vida y que ella no se la podía dar”. A partir de esto, la cantante se fue y desde el aeropuerto llamó a su familia para contarles lo que sucedió.

Revelan nuevos detalles de la separación de Luck Ra y La Joaqui

“Hasta ahí nadie sabía lo que había pasado, pero un día se destapó todo y él se asustó porque ella lo quería contar. Y la llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie, por eso ella lo defiende”, indicó De Brito. “Después de que él la dejó porque ella no quería estar de joda, la llamaba para asegurarse de que él no quedara mal parado. Nunca se preocupó por cómo estaba ella, solo quería que no hablara mal de él, sabiendo que ella se fue a Costa Rica a sanar traumas que le quedaban de chiquita por todos los problemas que tiene con la mamá”, cerró.