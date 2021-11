El error de Paula Chaves en Bake Off que le corrigió un seguidor

Este lunes, terminó la última temporada de Bake Off Argentina (Telefe), en la que el pastelero Carlos Martinic se consagró como ganador. Durante la gala final, un seguidor utilizó sus redes sociales para llamarle la atención a Paula Chaves por un error al pronunciar una palabra.

“Necesito que alguien le diga a Paula Chaves que no se dice ‘amateur’, es ‘amater’”, corrigió el influencer Jonathan Castellari al escuchar a la conductora del reality referirse a los pasteleros aficionados que participaron de la competencia. Al ver el video publicado en Instagram, Chaves lo replicó en su perfil y escribió: “Hay muchas palabras que decimos mal en ese programa pero seguimos como si nada”.

Así respondió Paula Chaves a la corrección de un fanático de Bake Off. Fuente: Instagram

El emocionante final de Bake Off

La conductora fue la encargada de dar a conocer el nombre del mejor pastelero del reality: “El ganador es Carlos”. Visiblemente emocionado, el joven oriundo de Tierra del Fuego saludó a su rival, Facundo, y recibió la bandeja de ganador.

Carlos Fernando Martinic, más conocido como “Carlitos”, con semanas muy buenas y algunas no tanto, siempre se destacó por su creatividad a la hora de introducir nuevos sabores y por el homenaje constante a su tierra natal. El docente de 30 años no dejó pasar oportunidad para recordar sus orígenes.

Durante cada desafío, llevó a modo de talismán una foto del hogar de su abuela que, según explicó, sentía que le traía suerte. Pero la casa vista en las postales no era una simple cábala, sino que también formó parte de sus objetivos. Él aseguró que, si llegaba a ganar el premio, convertiría la humilde construcción en su propia pastelería, donde invitaría a cocinar a la dueña y a su mamá.

La consigna de la final de este lunes consistió en preparar tres tortas que representaran el pasado, el presente y el futuro de cada uno. Mientras Facundo, su contrincante, eligió hablar sobre su pasión por el deporte y su futuro como ingeniero industrial, el coordinador pastoral en el colegio Don Bosco tomó un camino diferente.

“Pensé el pasado como un tronco hablando del tronco familiar, de las raíces, de mi árbol genealógico”, comenzó, guiando a los jueces a través de la idea detrás del postre. “De todo ese pasado yo rescato muchas cosas, soy un fanático de hurgar en el pasado y reencontrarme con mis raíces. Hay una frase que me identifica mucho que dice ‘El pasado es el maestro del futuro’, no podemos construir nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado”, concluyó.