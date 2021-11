Julián Serrano compro en un supermercado en Miami y reveló el valor de su ticket: “¡Espero que me dure una semana!”

Julián Serrano viajó a Miami con su hermana y, por estos días, se dedica a compartir videos de cada una de sus actividades. En las últimas horas, el influencer hizo compras en un supermercado y, además de mostrar algunos productos que le llamaron la atención, compartió una foto del ticket que revela el total de lo que gastó. “Ojalá me dure una semana o me mato”, sostuvo en relación con sus gastos que, pesificados superaban los 30 mil pesos.

Días atrás, los hermanos protagonizaron un video que muestra cómo es vacunarse en Miami. “Vinimos de vacaciones con mi hermana y dijimos, de paso, ¿por qué no nos ponemos la vacuna?”, cuenta el joven en un video que publicó en TikTok e Instagram. En las imágenes se ve a los hermanos Serrano caminando por un hipermercado, buscando una farmacia que ofrezca la vacuna Johnson & Johnson, que es monodosis. Tras completar un formulario, ambos quedaron inoculados. “Después nos dieron el certificado y ya está, todo gratis”, contó Serrano en el video.

Ahora, de compras por la ciudad costera, Julián mostró algunos productos que lo sorprendieron en las góndolas y repasó los precios de algunos ítems básicos. “Estamos en un Walmart en Miami, vamos a ver los precios”, dice Serrano al principio del video. Luego, enumera: “Carne, 10 dólares; shampoo, 6 dólares; uvas, 2 dólares; secador de pelo, 34 dólares; la buclera, 11 dólares; snack con guacamole, 2 dólares; papas, 2 dólares; salmón, 10 dólares”.

Además, destacó dos cosas que le llamaron la atención: por un lado, un enorme paquete de cereales que tienen forma de frutas de colores y un rasgo de las uvas que celebró: “¡Está modificada genéticamente y no tiene semilla!”, sostiene en el video. Finalmente, el terminar la compra, Serrano recibe el ticket. “Bueno, 164 [dólares] gastamos, espero que me dure una semana o me mato”, sostiene tras ver la suma que, pesificada alcanza los 32.800 pesos argentinos.

El ticket de la compra de Julián Serrano en Miami: "Espero que me dure una semana"

El incómodo momento entre Julián Serrano y Luciana Gauna

En septiembre, Julián Serrano habló sobre su postura política de cara a las próximas elecciones y, en un mano a mano con Luciana Geuna, protagonizó un incómodo momento. Días antes de que se llevaran adelante las PASO 2021, el joven explicitó su opinión sobre algunos temas de actualidad, pero dio un dato erróneo y la periodista no dudó en corregirlo. “Banco que [Javier Milei] haya instalado en la política que estemos hablando de los impuestos, del capitalismo, del libre mercado”, comenzó Serrano. “Tipo, en Argentina siempre fue mala palabra [el libre mercado] y tenemos 70 por ciento de la pobreza”, sumó. “No, no es 70″, le corrigió Geuna. “Ojo, Julián, que no es 70, la pobreza es el 42. Es bestial pero no es 70″. Serrano, por su parte, insistió: “Bueno, en la provincia de Buenos Aires”. “No, tampoco”, señaló la conductora de TN. “Bueno, vamos camino a eso. Bancame cuatro meses”, dijo el youtuber.

Después, Serrano se mostró en contra de la gestión de Alberto Fernández. “Yo creo que si se combate el comunismo se tiene que ir con toda”, sostuvo. “Qué fuerte ‘el comunismo’”, comentó Geuna. “¿El comunismo sería el gobierno de Alberto Fernández?”, consultó su colega, María Eugenia Duffard. Con algunas dudas, Serrano se corrigió: “Sí, bueno, sí. Socialismo, después con el tiempo se convierte en comunismo”.

El incómodo momento entre Luciana Geuna y el youtuber Julián Serrano al aire

“¿Qué es el comunismo para vos, Julián? Me intriga mucho”, preguntó Geuna. Algo molesto, Serrano respondió: “¿Querés que te lo busque en Wikipedia?”. “Me encanta”, dijo la conductora para salir del tenso momento. “Esa sí es una reacción de alguien joven. Bueno, mientras googleás el comunismo vamos a sumar a Jason Mayne”, concluyó Geuna.