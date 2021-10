Las fotos de Victoria Vannucci con un enjambre de 10.000 abejas que shockearon a sus seguidores

Tras su separación de Matías Garfunkel en 2019, Victoria Vannucci se instaló definitivamente en Estados Unidos, donde comenzó una nueva vida más vinculada con la naturaleza y la defensa del medio ambiente. En las últimas horas, la empresaria -que abrió un restaurante vegano en San Diego-, se mostró en las redes sociales besando a 10.000 abejas que sostenía en su mano izquierda. Las imágenes causaron revuelo entre sus seguidores, pero detrás de ellas hay un proyecto sustentable.

La exmodelo, de 38 años, publicó en las últimas horas un video en el que se la puede ver bailando, interactuando y hasta dándole un beso a un enjambre de abejas que se posó en su mano, demostrando que no les teme. “¿Se preguntan cómo conseguimos nuestra miel? Utilizamos un rescate local de abejas Bee Leaf USA, pero nos dimos cuenta de que no todo el mundo se emociona tanto como nosotros, así que queríamos mostrarte lo dulces que pueden ser”, escribió en Instagram junto al video.

A través de su página web oficial, la empresaria también contó cómo surgió la idea de este proyecto, que se propuso junto a Travis Wolfe, representante de la organización Bee Leaf USA. “Si hay algo que podemos aprender de las abejas es a trabajar juntos. Me entristeció ver que no hay ningún lugar en San Diego en el que se pueda rellenar un tarro de miel, así que me puse en contacto con Travis, de Bee Leaf USA, para encontrar una forma de ayudar a otros a abastecerse de miel sostenible”, comenzó relatando.

Y continuó: “Creemos en la transparencia, y esta colmena puede darla a la comunidad. Ahora, los clientes pueden experimentar con seguridad una colmena de abejas con todos sus sentidos y ver de dónde procede su miel, de principio a fin”.

Para celebrar la instalación de una colmena dentro de su restaurante Pachamama, la extenista realizó un evento abierto al que también asistieron sus clientes. “No se trata solo de nuevos cafés con miel”, adelantó Vannucci. También se utilizará en la elaboración de platos y cocteles, y la cera que producen las abejas servirá para elaborar papeles ecológicos que suplantarán otros materiales, como plásticos, en el local.

Según contó la también exintegrante de las ElectroStars, “todo empezó con una idea de crear un jardín sostenible. Pronto se convirtió en un proyecto para crear un hogar para las abejas, que lo necesitan ahora más que nunca”. Y aseguró que este no será el último plan que realicen juntos.

“En este momento, estamos contentos de ser los anfitriones de la única fábrica de miel de San Diego disponible para el público”, admitió.

Ahora, Pachamama será el primer restaurante en tener un Bee Hive Research, un contenedor que simula un panal en el que vivirán y trabajarán las abejas rescatadas. A su vez, la empresaria gastronómica indicó que usarán el espacio para dictar seminarios con el fin de impulsar proyectos similares y generar conciencia sobre por qué estos animales son tan importantes para el planeta.

Vannucci tuvo que trabajar en remodelaciones del local, que llevaron siete meses, para poder garantizar la total seguridad de sus clientes y, de esta manera, conseguir la autorización de las autoridades de San Diego para su nuevo proyecto. Ahora, las únicas personas que ingresarán a extraer la miel serán Victoria y Travis, y lo harán cuando el local esté cerrado.

Sobre su restaurante Pachamama

En julio pasado, “Vick”, como pide que la llamen, contó en una entrevista con Locale Magazine por qué decidió dedicarse a la gastronomía con foco en lo sustentable y cómo hizo un giro en su vida en el que optó por el veganismo y se comprometió con el medio ambiente. En primera instancia, reveló que la inspiración llegó en el momento en el que le dio una manzana a su hija, Indiana.

“En ese instante advertí que no le estaba dando simplemente comida, que le estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que viene de la Madre Tierra”, contó Vannucci en el artículo. Sin embargo, también se explayó sobre cómo las fotos que causaron fuerte repudio en la Argentina -aquellas en las que se la veía posando con animales muertos-, la llevaron a replantearse su presente: se hizo vegana y solo come lo que cosecha en su huerta, trasladando ese espíritu a su emprendimiento donde a cada niño que asiste le regala una bolsa con semillas.

“Cuando me vi en esas imágenes, me di cuenta que era hora de hacer un profundo cambio”, explicó al portal, que calificó a Pachamama como el símbolo de una transformación de su fundadora. “Quiero que quienes vengan a comer sientan el amor y la energía que son parte de mi vida, mis éxitos, mis fracasos, todo lo que me condujo a este momento. Quiero que sientan que la misma Madre Tierra les preparó sus platos”, sostuvo.

Pachamama se define como “un restaurante completamente sustentable que usa ingredientes de granjas locales, y que apoya el cuidado a los animales y la restauración del ecosistema”. Y, según adelantaron desde el local, en 2022 tienen prevista la apertura de una nueva sucursal en Los Ángeles. Más adelante, también proyectan abrir otras dos en San Francisco y Las Vegas.