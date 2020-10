Johnny Depp zombie: la particular aparición del actor en The Walking Dead

Un cameo del rostro de Depp llamó la atención de los fanáticos de la serie, pero no tiene nada que ver con una actuación tradicional Crédito: GROSBY GROUP

The Walking Dead lleva ya una década en la pantalla. En ese tiempo, tuvo grandes actores en su elenco, a lo que ahora sumó la aparición de una estrella de gran renombre. Se trata de un cameo al rostro de Johnny Depp, pero está lejos de ser una participación tradicional.

La serie es la adaptación televisiva de la novela gráfica de Robert Kirkman y Tony Moore. Producida por AMC, fue cambiando a sus protagonistas, ya que, temporada a temporada, se incorporan nuevos personajes, mientras que otros no logran sobrevivir en un planeta lleno de zombies.

A la derecha de la imagen, la peculiar cabeza inspirada en el actor Crédito: Captura de pantalla / AMC

En el episodio "Not Tomorrow Yet (Todavía no es mañana)" de la última temporada, una aparición llamo la atención de los seguidores de la ficción. Es que el productor ejecutivo y supervisor de efectos de maquillaje Greg Nicotero "incorporó" a Depp de una forma inusual. En una escena en la que un zombie es decapitado, se puede ver el rostro del actor de Eduardo manos de tijera (1990) y Piratas del Caribe (2003).

Norman Reedus, que interpreta a Daryl Dixon en la serie, pidió conservar la cabeza del "Johnny Depp zombie" Fuente: Archivo

El fugaz cameo de la estrella de Hollywood es un trabajo de Nicotero en arcilla. Según trascendió, Norman Reedus, quien interpreta a Daryl Dixon en la serie, pidió conservar la cabeza del "Johnny Depp zombie", fiel a su tradición de guardar objetos curiosos utilizados en el set.