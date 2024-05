Johnny Depp busca dejar atrás su escandaloso pasado y trata de mantenerse sano y rodeado de buenos amigos

Escuchar

Tras superar una de las etapas más oscuras de su vida, Johnny Depp está enfocado en mantenerse sano y continuar por el camino del bienestar. Según una fuente cercana al actor, que habló con la revista People, la estrella está muy emocionada con el lanzamiento de su nueva película hecha en Francia, Jeanne du Barry, la cual se estrenará en los Estados Unidos el 3 de mayo, después de su gran paso por el Festival de Cine de Cannes 2023.

Además, afirmó que Depp espera ansioso que sus fans vean el largometraje. “Hizo toda la película en francés, lo cual fue un gran reto para él ”, aseguró. Además de este estreno, continúa trabajando en la postproducción de Modi, una película protagonizada por Al Pacino que marca el regreso del actor al rol de director, luego de 25 años (en 1997, había dirigido la producción The Brave, que también protagonizó junto a Marlon Brando).

Es justamente este proyecto el que lo mantiene hoy en día de “buen humor”. “Últimamente, está dando mucha más prioridad a su salud y bienestar”, dijo la fuente. “A la gente le encantó su look para el estreno de Jeanne du Barry en el Reino Unido. Se hizo un nuevo corte de pelo, tenía un aspecto pulcro y cuidado. Perdió peso y se siente y parece más sano”, agregó. Además del cine, Depp descarga su energía y potencial en la música, la pintura y otras actividades creativas.

El artista tiene una banda de música junto a algunos amigos, llamada Hollywood Vampires. Además, pinta y ha hecho una exposición presentando sus obras titulada Friends & Héroes II (Amigos y héroes II), compuesta por cuatro serigrafías de estrellas como Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix y Hunter S. Thompson, en la galería Castle Fine Art de Londres. Según informó Variety, las piezas podían comprarse individualmente, iniciativa que hizo que las 780 copias se agoten rápidamente.

“ Está aprovechando cada oportunidad para estar mejor con respecto de su salud mental ”, afirmó este allegado al actor y añadió: “Hay mucha buena energía a su alrededor, se rodea de un buen grupo de amigos y conocidos”.

Cambio de vida radical

Tras el escandaloso juicio contra su exesposa Amber Heard, el actor dio un cambio radical a su vida y a su rutina. Decidió, entre otras cosas, irse a vivir a una casa de campo en Inglaterra, en donde está más en contacto con la naturaleza. “Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en diferentes sitios y todas significan algo especial para mí”, reveló hace un año durante una entrevista con Somerset Life Magazine. “No las tengo solo para decir que las tengo, sino para usarlas y porque son especiales”.

Alejarse de las grandes urbes lo ayudó también a mantener su privacidad. “No me importa si la gente quiere un autógrafo o mantener una breve charla, salvo cuando me encuentro en un momento privado junto a mi familia”, aclaró. “Acá a donde vivo puedo ir a los negocios sin estar rodeado de gente que quiera selfies. No me importa eso hasta cierto punto, pero a veces es demasiado”, dijo sobre la presión de la fama.

Este cambio de vida lo ayuda a seguir manteniendo el bajo perfil que eligió en el último tiempo, tras la resolución de la demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard, el año pasado. El jurado falló a favor del actor después de varias semanas de juicio, y tras considerar que la actriz había difamado a su exesposo en un artículo en el que afirmaba que había sido víctima de violencia doméstica.

Luego de una larga batalla, Depp y Heard llegaron a un acuerd o por el que ella le pagó un millón de dólares. El actor distribuyó ese dinero entre cinco organizaciones benéficas diferentes y, según afirmó la fuente anteriormente mencionada, el litigio está completo y finalizado.

A pesar de que el resultado fue favorable para la estrella, esto no impidió que su reputación se viera afectada, tras los impactantes detalles íntimos que salieron a la luz sobre su vida y su matrimonio durante el proceso.

