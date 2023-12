escuchar

El pasado 25 de diciembre se festejó Navidad, por lo que las familias en muchas partes del mundo aprovecharon para compartir el tiempo juntos y cumplieron una de las tradiciones: los regalos. En este contexto, Wanda Nara mostró mediante sus redes sociales que pasó esta fecha especial en Europa con Mauro Icardi y sus hijos.

Desde su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 16 millones de personas, la ganadora del Bailando italiano mostró el descomunal regalo que les hizo a sus hijas Francesca e Isabella y la reacción de ellas al abrir el presente no pasó desapercibida.

En el clip que compartió la mediática, se puede ver que ambas recibieron un presente compartido, que se trataba de una caja de gran tamaño, que despertó toda la curiosidad de las niñas.

Con ayuda de su papá, comenzaron a abrir el regalo y quedaron sorprendidas con lo que había dentro, ya que era una impactante casa de muñecas, llamada LOL Surprise OMG.

Wanda Nara celebró la Navidad junto a Mauro Icardi y sus hijos en Europa

Esta casa de juguete tiene cuatro pisos y diversas habitaciones para que las hijas de Wanda puedan divertirse, ya sea con las muñecas que propone la marca o mismo con otros juguetes que se deseen para disfrutar de la propuesta.

Cómo es la sorprendente casa de muñecas que les regaló Wanda Nara a sus hijas

Según la descripción del producto en el sitio oficial, LOL Surprise OMG es una casa para muñecas de 4 pisos de alto y la misma medida de ancho con 10 habitaciones, que incluye un “dormitorio, baño, cocina totalmente equipada, sala de estar, piscina, patio en la terraza, cine, comedor y mucho más”.

El juguete tiene más de 85 sorpresas y 6 salas giratorias

En esa misma línea, aseguran que “se adapta a muñecas LOL Surprise y muñecas de moda OMG e incluye 85 sorpresas y 6 salas giratorias”.

Como si eso fuera poco, cuenta con “luces de trabajo y ascensor”. “Haz que tus muñecas LOL Surprise y muñecas de moda OMG experimenten una vida glamorosa en un nuevo nivel. Disfruta de las luces interactivas de la chimenea en el patio de la terraza, y echa un vistazo al ascensor de trabajo, el lavavajillas en la cocina y mucho más”, subraya la marca.

En lo que respecta al valor de esa casa de muñecas de última generación, en Argentina tiene un precio que ronda los 450 mil pesos y sus muñecas especiales para esta vivienda de juguete están cerca de los 30 mil pesos.

El contundente planteo de Isabella Icardi a Wanda Nara

Recientemente, la empresaria se consagró como la ganadora del Ballando con le stelle en Italia, pero hace tiempo reveló que fue difícil estar lejos de su familia para lograrlo, ya que sus hijos se quedaron en Turquía, junto a Mauro Icardi.

Al respecto de eso, reveló que la más pequeña de sus hijas, Isabella, le hizo un fuerte planteo cuando la vio luego de varios días, puesto que en medio de la competencia, la esposa del futbolista se tomó un descanso y viajó a Estambul.

“Volví a casa, me quedé tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2, en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba”, reveló, angustiada.