Adentrada en un nuevo proyecto laboral, lejos de su familia, Wanda Nara se quebró ante las cámaras del programa Ballando con le Stelle, un producto similar al Bailando 2023 (América), donde las parejas de baile compiten por un premio mayor ante la vista del público y un jurado especializado que puntúa cada performance.

Desde octubre, Wanda se encuentra radicada en Italia para poder focalizarse en los exigentes entrenamientos para salir a la pista de baile. Esto conlleva estar lejos de sus seres queridos que se encuentran en Turquía junto a Mauro Icardi, actual jugador del Galatasaray de ese país.

A raíz de este panorama, sumado a un delicado estado de salud al ser diagnosticada con leucemia, la mediática no pudo contener al llanto al ser entrevistada sobre cómo se adaptó al formato del programa y lo dificultoso que es estar lejos de sus hijos, quienes se convirtieron en un sostén emocional a la distancia.

“Volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, relató Wanda, quien baila junto al multicampeón Pasquale La Rocca, en un programa emitido por la cadena RAI.

Al entrar más en profundidad sobre los temas que la aquejan en su rutina diaria, Wanda expresó que los extenuantes ensayos son el causante de estar sin energía durante el resto de la jornada: “Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, sintetizó y mostró varios moretones en algunas partes de su cuerpo. A su vez, para mostrar la otra cara de la moneda, admitió que en este país del continente europeo encontró mucha contención: “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo”, dijo.

Esta no es la primera vez que Wanda se expresa al respecto sobre la adaptación que debió hacer para estar a la altura del certamen. En otra ocasión, en su cuenta de Instagram, decidió abrir una ventana de preguntas de sus seguidores y uno de ellos se adentró en esta faceta de bailarina.

“Se te ve genial, con mucha energía. ¿Cómo te sentís?”, consultó un seguidor. Sobre ello, la empresaria aseguró: “Bueno, la verdad es que estoy bien, pero estoy un poco cansada porque tengo poco tiempo, menos del que imaginaba que iba a tener”, explicó.

En otro video interactivo, Wanda contó sobre cómo es la diagramación de este formato que la exige física y mentalmente, con la autorización de su médico personal a causa de la enfermedad que atraviesa: “También grabamos un montón de contenidos. Todos los bailes empiezan con un clip antes y ese clip lleva casi media jornada de grabación, preparación, maquillaje, pelo, probar el vestuario, hacerlo y practicarlo”, aclaró.

Por último, se focalizó en los ritmos musicales y en la diferencia que existe con las coreografías que se practican en el país: “Es otro estilo, se bailan diferente y estoy aprendiendo un montón. Eso me hace muy feliz”, cerró.