Luego de algunos meses en pareja, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, Valentino, se separó de Julieta Fillol, la nieta del histórico arquero de la Selección Argentina, Ubaldo “Pato” Fillol. Pese a que se desconocen los motivos que desencadenaron en la ruptura, la adolescente causó a furor al fotografiarse con La China Suárez y le echó más leña al fuego.

Vale destacar que Valentino se encuentra viviendo un importante momento en su vida, debido a que está alejado de su familia que reside en Turquía acompañando a Mauro Icardi, ya que él decidió quedarse a vivir en Buenos Aires para seguir aprendiendo y creciendo en las inferiores de River Plate. De todas formas, se encuentra acompañado por su abuela Norma Colosimo y su tía Zaira Nara, pero ahora sufrió otro importante alejamiento, que tiene que ver con su novia.

La hija del Pato Filliol y el de Wanda Nara terminaron su relación

Ambos solían compartir mucho tiempo juntos y lo mostraban mediante sus redes sociales, ya sea haciendo videos virales en TikTok o mismo sacándose fotos en el Monumental, donde obviamente iban a ver a River. Incluso la joven ya había conocido a toda la familia, ya que cuando Wanda visitó la Argentina se dejó ver con la adolescente y hasta le trajo regalos.

Los primeros indicadores de crisis entre ellos es que dejaron de compartir contenido de pareja, ya que la última postal juntos fue en octubre, en donde Juli Fillol mostró que estaba pasando el tiempo con las hermanas de su novio, Isabella y Francesca.

El explosivo gesto de la exnovia de Valentino, el hijo de Wanda Nara, con La China Suárez: “La más hermosa”

Ahora, parece que le clavó un puñal en la espalda a todos ya que se dejó ver muy unida con La China Suárez. “@sangrejaponesa la más hermosa”, escribió la joven mediante una historia de Instagram, en donde también compartió la foto que se sacó con la cantante durante la presentación de su nueva canción, “Corazón de cartón”.

Claramente, se entendió como una indirecta contra su exsuegra, debido a que ambas protagonizaron un fuerte enfrentamiento cuando se dio a conocer el affaire de la ex Casi Ángeles con Mauro Icardi, lo que terminó siendo un gran escándalo mediático.

Pese a que hasta el momento no se dieron a conocer los motivos por los cuales se separaron los dos adolescentes, se supo que ambos tomaron la determinación de dejarse de seguir en las redes sociales. Asimismo, Julieta decidió no solo dejar de seguir a su ex sino también a Wanda Nara, luego de que ambas se habían mostrado muy unidas y compartiendo el tiempo juntas.

La ruptura de los adolescentes llegó hasta el escándalo del Wandagate

Al respecto del tema, el hijo de la empresaria que se desempeña en las inferiores de River subió a su cuenta de TikTok un controversial video, en donde con un breve relato despertó sospechas de infidelidad por parte de su ex. “Me dijo andate, y me fui”, comenzó diciendo en el clip, y aseveró: “A ver a River, porque infiel no soy”.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y alcanzó más de 19 mil “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. “De River y fiel, ¿Qué más?”, “Como tiene que ser”, “River y nada más amigo” y “A disfrutar, la vida recién empieza”, fueron algunos de las reacciones más destacadas.