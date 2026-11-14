El generoso gesto de Harrison Ford: donó 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para proteger la naturaleza

Harrison Ford consolidó su compromiso con el medio ambiente a través de una acción concreta sobre su patrimonio personal. El actor, conocido mundialmente por sus roles en el cine, decidió proteger una parte fundamental de su rancho en el estado de Wyoming, Estados Unidos, con el objetivo de resguardar la vida silvestre y frenar la especulación inmobiliaria que amenaza la zona.

La propiedad, de 324 hectáreas, fue adquirida originalmente en 1983 junto a su entonces esposa, Melissa Mathison. Con el paso del tiempo, el intérprete determinó que casi la mitad de esa superficie quedaría bajo un esquema de protección perpetua.

La propiedad del actor de encuestra en Wyoming, entre las Montañas Rocosas y el área de las Grandes Llanura SWAN LAND COMPANY - SWAN LAND COMPANY

Para materializar este propósito, el actor cedió los derechos de desarrollo comercial de 157 hectáreas mediante una herramienta legal denominada servidumbre de conservación. Este acuerdo jurídico prohíbe de manera definitiva cualquier tipo de edificación futura sobre el terreno, manteniéndose vigente incluso ante una eventual venta de la propiedad a nuevos dueños. Según relató a su biógrafo Garry Jenkins al recordar su llegada a la región, Ford confesó: “La primera vez que vi Jackson Hole, dije: ‘Este es el lugar que siempre he tenido en mente’”.

El área protegida cumple una función vital como corredor biológico, lo que favorece la supervivencia de diversas especies autóctonas, entre ellas ciervos y grandes manadas de alces. Además, el predio es un sitio de nidificación para águilas calvas, garzas azules y grullas canadienses, mientras que un arroyo que atraviesa la propiedad sirve de hábitat para poblaciones de truchas nativas. El compromiso del actor incluyó también trabajos directos de restauración ecológica, mediante la modificación de cauces y la plantación de especies vegetales en los márgenes para recuperar la fisonomía natural del terreno.

Harrison Ford adquirió la propiedad junto a su exesposa, Melissa Mathison Peacock/Universal Pictures

Esta labor ambiental, que transforma un enclave de alto valor turístico en una reserva privada, se suma a otros reconocimientos científicos. En 2022, la revista Salamandra bautizó a una nueva especie de serpiente hallada en los Andes peruanos como Tachymenoides harrisonfordi en su honor. Ante este hecho, Harrison Ford expresó con humor en un comunicado de la ONG Conservation International: “Estos científicos siguen poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños”.

No obstante, reflexionó con seriedad sobre la magnitud de la biodiversidad global al señalar: “Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje, y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta”. Con estas acciones, la estrella de Hollywood articuló la preservación directa de tierras con la sensibilización pública sobre la crisis ecológica actual, lo que demostró que su activismo trasciende los discursos para instalarse directamente en el territorio estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA