Paul McCartney compró cientos de hectáreas de campo con una sola condición: prohibir la caza y dejar crecer el bosque

Más allá de su histórica trayectoria musical, Paul McCartney dedicó buena parte de su vida a la defensa de los animales y la conservación del medioambiente. Su compromiso comenzó décadas atrás, cuando junto a su esposa Linda decidió adoptar el vegetarianismo y promover una relación más respetuosa con la naturaleza. Sin embargo, una de sus iniciativas más importantes fue la compra de un bosque en Inglaterra para convertirlo en un refugio para la fauna silvestre.

En 1991, Paul y Linda McCartney adquirieron St John’s Wood, una extensión de aproximadamente 35 hectáreas ubicada en Bampton, en el condado de Somerset, Inglaterra. A diferencia de otras propiedades compradas por celebridades, el matrimonio no tenía intenciones de construir una residencia de lujo ni desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Su objetivo era proteger a los ciervos que habitaban la zona y evitar que fueran perseguidos por cazadores acompañados de perros.

La decisión respondió a una preocupación que ambos compartían desde hacía años por el sufrimiento de los animales. Por ese motivo, buscaron preservar el terreno como un espacio seguro donde la fauna pudiera desarrollarse sin la amenaza de la caza. Aunque Linda murió en 1998, McCartney mantuvo su compromiso con la protección del bosque y continuó involucrado en distintas campañas ambientalistas. Con el paso del tiempo, su defensa de los animales trascendió los límites de aquella propiedad y lo llevó a enfrentarse públicamente con sectores vinculados a la caza y con autoridades británicas.

Paul McCartney tiene una vida dedicada al cuidado del medioambiente (Foto: Instagram @paulmccartney)

La alianza de Paul McCartney y Brian May contra la caza de zorros en 2015

En 2015, Paul McCartney y Brian May, guitarrista de Queen, coincidieron públicamente en su rechazo a una iniciativa impulsada durante el gobierno del entonces primer ministro británico David Cameron. La propuesta buscaba modificar las condiciones bajo las cuales podían utilizarse perros para perseguir zorros en Inglaterra y Gales.

En aquel momento, la legislación británica prohibía la caza tradicional de zorros con jaurías, aunque contemplaba determinadas excepciones para el control de animales considerados perjudiciales para las actividades rurales. La modificación propuesta pretendía flexibilizar las restricciones vigentes en Inglaterra y Gales, donde se permitía utilizar un máximo de dos perros para hacer salir a un zorro de su escondite y posteriormente abatirlo. El gobierno argumentaba que el cambio permitiría aproximar las normas a las que regían entonces en Escocia.

La alianza histórica de Paul y Brian en contra de la caza de zorros (Foto: Instagram @paulmccartney / @brianmayforreal)

No obstante, la iniciativa provocó una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de los animales y figuras públicas, que consideraban que podía facilitar el regreso de prácticas de caza prohibidas. El beatle fue uno de los artistas que expresó su rechazo y advirtió sobre las consecuencias políticas que podría enfrentar el gobierno si avanzaba con la medida. “El pueblo británico apoya a este gobierno conservador en muchos asuntos, pero la gran mayoría estaremos en contra si se reintroduce la caza”, manifestó.

Además, cuestionó los argumentos utilizados para justificar la modificación de la legislación: “Es cruel e innecesario, y les hará perder el apoyo de la gente común y de los amantes de los animales como yo”.

Los cantantes buscaron proteger a los animales de la caza indiscriminada (Foto: Pexels)

Por su parte, Brian May, reconocido por su activismo en defensa de la fauna silvestre, también se pronunció contra la propuesta. El guitarrista sostuvo que los cambios beneficiarían principalmente a quienes pretendían continuar practicando lo que describió como “un deporte sangriento y sádico por diversión”.

La insistencia de los artistas y el revuelo que generó a nivel mundial hicieron que finalmente la votación prevista para julio de 2015 fuera retirada por el gobierno, por lo que la modificación no llegó a aprobarse.