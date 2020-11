Petersen acusó a su colega del jurado en el reality culinario de ser poco objetivo a la hora de dar una devolución Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 13:09

La pastelería en El gran premio de la cocina (eltrece) suele ser una de las especialidades que más atemoriza a los participantes. Este martes, Mauricio Asta, jurado y pastelero, felicitó a uno de los cocineros por tomar los consejos que ofreció para las preparaciones del día y provocó una reacción inesperada de su colega Christian Petersen.

Uno de los duelos de la jornada fue de Julián contra Tute: tuvieron que competir con unos éclairs (una especie de factura francesa) con dos tipos de relleno diferentes y dos decoraciones distintas. Los éclairs de Julián conquistaron a Asta porque estaban basados en su propia receta.

Para empezar, el jurado lo felicitó por usar para la masa el pico rizado ya que "se expande mucho y queda mejor". Y agregó: "Me encanta la ganache de frutos rojos y que como ganache hayas utilizado el líquido de los frutos rojos".

Entonces Petersen, que también es jurado del programa, lo interrumpió: "Ahí te gustó que diga que es la receta de Mauri. Sé objetivo, acá estamos siendo objetivos, vos estás siendo.". Carina Zampini, conductora del show, completó la frase con la palabra "subjetivo".

Asta admitió que lo pone "contento" que los participantes intenten destacarse en la pastelería Crédito: eltrece

Asta se puso serio. "Vos sabés que no, porque no se estila hacer ganache con pulpa de frutas. Se estila poner crema y chocolate y es algo que utilizo mucho por los macarons. Me parece un buen recurso y lo halago para que todos, porque hay cientos de personas que nos miran, hagan lo mismo", le respondió a Petersen, que lo miraba atentamente.

Zampini intentó arreglarla: "No es que no seas objetivo, es que claramente si vos lo hacés, lo presentás, lo ponés en práctica, te va a parecer que es bueno que lo haga otro; si no, estarías en contra de vos mismo".

Finalmente, el pastelero explicó qué significaba para él que tomaran su consejo: "Encuentro que hay una intención de hacer pastelería y me pone muy contento. La decoración, que hayas jugado con el caramelo, digo 'guau', con el chocolate también, con la frutilla fileteada también", terminó.