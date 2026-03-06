Gran Hermano: Luana dejó a su novio por otro participante de la casa

Gran Hermano Generación Dorada comenzó con gran repercusión en la pantalla de Telefe y, a poco más de una semana de su estreno, ya genera comentarios tanto dentro como fuera de la casa. En esta ocasión, quien quedó en el centro de la escena fue Luana Fernández, luego de que se conociera que decidió separarse de su novio apenas unos días después de haber ingresado al reality, una situación que rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores del programa.

Todo comenzó con una charla con sus compañeros dentro de la casa, cuando la participante reconoció que siente una atracción por Franco Zunino, uno de los jugadores con quienes más se la vio compartir desde su ingreso al reality. Ante esa situación, y luego de escuchar los consejos de quienes conviven con ella en el juego, Luana tomó la decisión de poner fin a su relación para dejar el camino libre y poder acercarse sin condicionamientos a su compañero.

La participante le envió un mensaje a su novio desde el reality (Foto: Instagram @luanafernandezok_)

“Hoy, por primera vez en Gran Hermano, alguien cortó con su pareja desde el stream. Ya lo veremos”, anticipó Santiago del Moro a través de sus historias de Instagram, generando expectativa entre los seguidores del reality. Finalmente, durante el programa emitido el jueves 5 de marzo se despejó el misterio y se confirmó que la protagonista de esa decisión había sido Luana.

Durante su paso por el sector de streaming de la casa, Luana decidió enviarle un mensaje directo a su pareja. “Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, le dijo frente a cámara, antes de dirigirse a él con sinceridad. “Te dejo el camino libre para que hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando salga de acá, el tiempo que sea. Quiero estar tranquila mentalmente”, le expresó.

La participante decidió terminar su relación dentro del reality (Captura: Telefe)

La participante, que anteriormente formó parte del programa Combate, explicó que prefiere poner un punto final a la relación antes que vivir con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir afuera mientras ella permanece dentro del reality. “Espero que estés bien. Gracias por tanto, por todo lo que me diste, por ayudarme, y vamos a seguir porque tenemos muchos proyectos juntos”, indicó, para dejar en claro el cariño que aún siente.

Luana se mostró muy cerca de Franco Zunino dentro de la casa

Además, Luana explicó que prefiere ser honesta con lo que siente. “No quiero cargar con un peso de si en algún momento pasa algo, decir: me siento una mier... porque estoy sintiendo cosas por otra persona”, expresó, en referencia a la posibilidad de que dentro del reality puedan surgir nuevos sentimientos.

En ese sentido, remarcó que su prioridad es enfocarse plenamente en el juego. “Que sea lo que tenga que ser porque yo dejo todo en las manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24/7”, concluyó la participante al cerrar su mensaje.