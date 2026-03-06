LA NACION

Así quedó la placa de nominados final de Gran Hermano: quiénes fueron los dos salvados

La noche de Generación Dorada inició con nueve “plantas”, aunque el público consiguió salvar a dos de los participantes gracias a su voto

La primera placa "planta" de Gran Hermano 2026 inició con nueve participantes
La primera placa planta de Gran Hermano 2026 inició con nueve participantesX (@GranHermanoAr)

La nueva noche de salvaciones en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ayudó a dos participantes a bajar de la extensa “placa planta”, la cual quedó con siete nominados de cara a la segunda eliminación que se llevará a cabo el próximo lunes. En esta ocasión, quedaron dos mujeres y cinco hombres, por lo que la casa evidenció que son más los varones que no juegan.

Apenas comenzó la gala nocturna de este jueves 5 de marzo, Santiago del Moro confirmó que iba a haber apenas dos salvaciones con el voto negativo del público, por lo que la placa planta quedaría con siete participantes de cara a la eliminación. Tras muchos tapes sobre lo que ocurrió en la noche del miércoles, el conductor convocó a los nominados al patio de la casa y les comunicó la decisión de la gente por la pantalla ubicada en una de las paredes.

Para dramatizar, Gran Hermano muestra a los nominados en blanco y negro
Para dramatizar, Gran Hermano muestra a los nominados en blanco y negro

En esta ocasión, para no revelar mucha información, los sobres se eligieron de forma aleatoria, aunque al bajar apenas dos de los nueve se evidenció que esas personas eran las más queridas en el afuera o menos votadas. El dato real es que los dos hermanitos fueron los que menos votos en contra tuvieron, es decir, los considerados menos “plantas” por la audiencia.

Minutos después de su conversación en el patio, del Moro mostró el primer sobre dorado, el cual tenía el nombre de Juani “Juanicar” Caruso. De esta manera, el fulminado por el líder Franco Poggio se convirtió en la primera persona en salvarse de la segunda eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.

Juanicar fue el primer salvado de la placa planta de Generación Dorada
Juanicar fue el primer salvado de la placa planta de Generación Dorada

La última salvación se demoró por varios minutos. De forma aleatoria, el conductor empezó a mencionar los nombres de quienes seguían rumbo a la eliminación del lunes: Tomás “Tomy” Riguera, Martín Rodríguez, Eduardo Carrera, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino y Cinzia Francischiello. En ese momento quedó un versus entre Nazareno Pompei y Yisela “Yipio” Pintos, donde la menos votada fue la participante uruguaya, quien bajó de placa.

Yipio fue la segunda en bajar de la placa planta de Generación Dorada
Yipio fue la segunda en bajar de la placa planta de Generación Dorada

Así, tras las salvaciones de Juani “Juanicar” Caruso y Yisela “Yipio” Pintos, los siete nominados de cara a la segunda eliminación de Gran Hermano Generación Dorada son: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera.

As qued la primera placa planta de Gran Hermano 2026, sin Juanicar y Yipio
As qued la primera placa planta de Gran Hermano 2026, sin Juanicar y Yipio
