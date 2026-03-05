Ricky Martin agotó todas las entradas y sumó una nueva fecha en el Campo de Polo

El cantante portorriqueño Ricky Martin se presentará en nuestro país el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, como parte de la gira Ricky Martin Live 2026. Y por entradas agotadas, agregó una función un día antes, el 17.

Ricky Martin dar su show en el Campo Argentino de Polo Gentileza 6 Pasos

De acuerdo a la confirmación de la productora 6 Pasos, Ricky Martin desembarcará en el país a mediados del cuarto mes del año, para protagonizar dos shows pautados para el viernes 17 y el sábado 18 de abril, en el Campo Argentino de Polo.

Cómo sacar las entradas

Como sucedió cuando se anunció el primero de los conciertos, la venta de entradas tendrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander. En este caso será desde este viernes 6 de marzo, con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. Las entradas se venderán únicamente a través del sitio web de All Access.

Cómo será el show

El concierto promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación y visualizers inmersivos. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en esta propuesta multisensorial.

Respecto de las presentaciones previas del cantante, se supo que el nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales, con impactantes coreografías y con los clásicos y muy sonados “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

A su vez, el artista se encuentra trabajando en Brasil, desde donde compartió una actualización de sus próximos planes profesionales. “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”, expresó el cantante a través de un posteo de Instagram.

“Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, explicó el cantante en sus redes sociales.

La gira Ricky Martin Live 2026 comenzará el 7 de abril en Montevideo, Uruguay. El artista también se presentará el 10 de abril en Asunción, Paraguay. La parada en la Argentina es uno de los puntos principales de su recorrida regional. Por el momento son cuatro las funciones programadas: 12 en Córdoba, 14 en Rosario, 17 y 18 en Buenos Aires.

Como es sabido, el cantante boricua tiene un vínculo especial con el público argentino, por lo que se estima que el acompañamiento y afecto de sus seguidores se verá también reflejado en una masiva demanda de tickets para la segunda función que los organizadores se vieron obligados a agregar en el Campo Argentino de Polo.