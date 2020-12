El gran premio de la cocina: Petersen dejó en evidencia una grieta en el jurado

Christian Petersen sostuvo este jueves en El gran premio de la cocina que Mauricio Asta es "el actor principal" del ciclo Crédito: eltrece

En El gran premio de la cocina (eltrece), las opiniones de los jurados suelen ser homogéneas a la hora de juzgar las preparaciones de los participantes. Sin embargo, este jueves Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta no llegaron a un acuerdo y se despertó la polémica en el programa.

El equipo rojo había presentado una copa de tiramisú espolvoreada con cacao rallado negro y blanco. Marcela fue la representante que recibió la devolución y Petersen fue el primero en dar su parecer. "Creo que el consejo de Mauri de ponerle azúcar al café te jugó un poco en contra porque está todo un poco dulce", manifestó el chef. Al comienzo del programa, Asta había pasado por la estación del equipo rojo y les había recomendado endulzar el café que hidrata las vainillas en este tradicional postre italiano.

"Vos decís que hay algo negativo por culpa de Mauricio Asta y su consejo", sugirió Juan Marconi, que se encuentra reemplazando a Carina Zampini en la conducción principal. "Hay gente que le gustan tiramisús más dulzones, y hay gente que le gustan menos dulces. Dicho esto, está muy bien hecho, le hubiera faltado más de vainillas", sentenció Petersen.

"Marcela, hay algo bueno en esto que es la prolijidad con la que armaron la copa. Yo voy probando y las capas están súper definidas. Hay un poco de café extra que siguen largando las vainillas. Está más cerca de un tiramisú", aseguró Pizarro. "¿Te gusta dulce o amargo?", le preguntó Petersen a su compañera. "No me gusta dulce, yo no lo siento dulce", le contestó la cocinera.

Sorprendido, Marconi expresó: "Es increíble, después uno ve en las redes sociales que dicen 'cómo puede ser que si prueban lo mismo opinen distinto'". Entonces, Petersen le respondió: "No tenemos los mismos tres paladares". Y agregó: "Bastante alineados estamos, ¿o querés generar una grieta acá?".

El pastelero aseguró que Petersen "extrañaba a Carina Zampini" Crédito: eltrece

Marconi le respondió tajante: "Para nada, la grieta la generaste vos al decir que lo que hizo Mauri con el equipo rojo fue perjudicial". Petersen subió el tono: "¿Cómo voy a ponerme en contra del actor principal del programa?". "¿Estás celoso, Petersen?" lanzó el conductor. Asta aseguró que su compañero estaba "reclamón" y que la razón de esto era porque "extrañaba a Cari" (por Zampini).

A continuación, Marconi interrogó a Petersen: "¿Vos no estarás extrañando ver a una rubia hermosa, inteligente, conductora, actriz, buena madre?". El chef respondió entre risas: "Yo creo que se fue la conductora y otros actores tomaron protagonismo". Por su parte, Pizarro le gritó "celoso". Para finalizar, Asta bromeó: "Me encanta que me llame actor".