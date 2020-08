El gran premio de la cocina: el reto del jurado que incomodó a Carina Zampini

La conductora tuvo que darle la razón al jurado, que se enojó por una confesión. "Ya entendí, no me reten", pidió al aire Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 20:49

La octava temporada de El gran premio de la cocina se acerca a su final y, si bien se vive una gran tensión, también hay mucha complicidad. La conductora Carina Zampini admite sentirse amiga de sus colegas, los integrantes del jurado, con quienes mantiene un fluido vínculo diario.

Mientras los cocineros que participan del certamen enloquecen en su difícil carrera contra el tiempo para preparar sus platos, Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta dialogan con Zampìni sobre cocina, relaciones y todo lo que surja en el minuto a minuto.

Este martes, mientras el jurado daba su devolución a un plato de merluza presentado por Jakub, Zampini confesó que es una de las personas que le ponen sal a su comida antes de haberla probado.

Zampini, avergonzada luego de confesar que le pone sal a los platos antes de probarlos Fuente: LA NACION

Todo empezó porque a la merluza que el participante había preparado le faltaba sal. "El pescado con poca sal queda muy sin sabor", sostuvo Petersen. "Yo soy de las personas que sin probar la comida ya salan", comentó la conductora.

La frase hizo que tanto Petersen como Asta y Pizarro se agarraran la cabeza. "Cómo puede ser, eso está muy mal", acotó Pizarro, exagerando levemente su reacción.

"A medida que empezás a comer sin sal, te vas acostumbrando a sentirle el sabor a las comidas", aconsejó, a continuación, Petersen. "Lo bueno es salar bien mientras se cocina así nadie tiene que agregarle sal", concluyó el jurado.

"Ay, no me reten tanto que me da vergüenza", dijo Zampini, incómoda. "Ya entendí que no tengo que ponerle sal si no la probé", aseguró, para tranquilidad de sus colegas.