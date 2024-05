Emilia Attias apareció en público tras su separación del Turco Naim: “No metan a Nicolás Francella en esto”

Escuchar

Por primera vez desde que estallara la noticia de su separación, Emilia Attias habló ante a cámara y se refirió al descargo que hizo, al respecto, en su cuenta de Instagram, donde dio detalles de su ruptura con “El Turco” Naim. Sin ánimos de extenderse, se refirió a la situación polémica y a los rumores y pidió que no se hable más sobre un presunto “tercero en discordia” que habría propiciado la separación de la pareja. Incluso, apuntó contra los medios por la repercusión.

El jueves pasado, Yanina Latorre, desde el sillón de LAM (América), contó en exclusiva que ambos actores habían decidido separarse, presuntamente por la existencia de un affaire por parte de Attias con Nicolás Francella. No obstante, en un posteo que la actriz hizo el domingo, desmintió esto y dejó en claro que el vínculo con su ex es bueno, en particular por la hija que tienen en común, Gina.

Emilia Attias: “Yo no decidí que esto sea público”

Así las cosas, este lunes en A la Tarde (América) Emilia Attias fue abordada por el móvil del programa que conduce Karina Mazzocco e intentó evadir cualquier pregunta. “No quiero hablar. Por favor, en mi casa no”, dijo y aseguró: “Estoy bien”. Ante la insistencia del periodista, la actriz sentenció: “Yo no decidí que esto sea público”.

Emilia Attias habló frente a cámara y contó su verdad tras la separación con el Turco Naim (Fuente: Captura de Video/América TV)

En tanto, dejó en claro: “Lo que dije, ya lo dije públicamente. Estoy bien, con Naim tenemos una buena relación, es super cordial, super amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros. Que se haya hecho público no es culpa nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente”.

Hacia el cierre, fue tajante con su parecer: “No vamos a halar ninguno más de los dos”. A lo último, no dejó pasar los rumores que involucraban a Nicolás Francella como el tercero en discordia, por lo que lo defendió: “No lo metan a Nicolás que no tiene nada que ver. Hay fidelidad, no hay terceras personas, son cosas de la intimidad de la pareja”.

El descargo que Emilia Attias hizo en Instagram

Después de que el Turco Naim se comunicara con el periodista Pablo Layus, a quien le aseguró que el fin de la pareja se trató de un desgaste producto de una relación de 20 años pero que fue “los mejores términos”, Emilia Attias hizo lo propio desde su Instagram. Allí escribió un texto reflexivo sobre el final de su relación y compartió una imagen de la mano del padre de su hija.

“Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno. Aceptar. Integrar. Crecer. Fortalecerse. Templarse. Si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos de esta manera me da fuerza. Te acompaño, donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre. Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen”, empezó Attias.

El descargo de Emilia Attias por su separación con el Turco Naim (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Además, aseguró: “Siento orgullo por ambos. Por cómo atravesamos muchas cosas. Con cuánta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades”. Incluso, dedicó un párrafo a los periodistas que revelaron la noticia: “Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada como una hora… Acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos”.

Sobre el final, se dirigió a su ex: “Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez”.

