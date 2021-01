El gran premio de la cocina: acusaron a Martín de un robarle a un compañero

Las hostilidades están a la orden del día en la etapa individual de El gran premio de la cocina (eltrece). Este jueves, tanto el jurado y como Julián pensaron que Martín había robado un elemento de la vajilla y tuvieron que chequearlo con la producción del programa.

Todo comenzó cuando Martín presentó unos cannolis rellenos de ricota y naranja en la zona de degustación. Frankie Sade, que se encuentra reemplazando al chef Christian Petersen, notó algo raro a la hora de dar su devolución. “¿Este no era el plato de la réplica de Julián?”, le preguntó al participante.

“No, este lo saqué yo”, respondió Martín. Desde la cocina, Julián aseguró que el plato era de él. Por su parte, Carina Zampini, la conductora del programa, en un especie de careo, cruzó a Martín: “¿Vos entraste a la despensa y sacaste este plato?”. El participante se mostró un poco desorientado y nervioso. “Sí, yo saqué un plato, ahora no me acuerdo cuál”, le contestó.

A continuación, la conductora señaló que la situación estaba siendo chequeada por la producción. “A mí me están diciendo que este plato lo sacaste de la despensa”, expresó. “Ah, ya me parecía raro, ahora me quedo más tranquilo, pensé que había perjudicado a alguien”, dijo Martín, mientras le volvía el color a la cara. Finalmente, Julián admitió que se había equivocado. “Está bien, perdón, puede ser”, se disculpó frente a todos.

