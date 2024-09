El hermano de “La Tota” Santillán descartó la hipótesis del suicidio, dio detalles de su última charla y habló de un “accidente”

Escuchar

Horacio, hermano de Daniel “La Tota” Santillán, ofreció declaraciones a la prensa el lunes por la tarde tras la muerte del exconductor de Pasión de sábado. A la espera de mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de productor musical de 57 años, Horacio descartó que su hermano se haya quitado la vida, dio detalles sobre la última conversación telefónica que mantuvieron e insistió se trató “nada más” que de un “accidente”.

Rodeado de periodistas, entre lágrimas y a la espera de que los restos de “La Tota” sean velados en Morón, Horacio dijo para empezar: “Queremos que se recuerde lo mejor de mi hermano. Más allá de preguntas que me puedan hacer y conteste o no, voy a decir cómo era mi hermano. Era el ser más bueno del mundo. Al que pudo lo ayudó. Quiero que lo recuerden con alegría y sin mala leche. Nunca fue mala leche para nada. Siempre le pagaron mal. Siempre lo dejaron solo”.

Sobre la causas que llevaron al fallecimiento de Daniel Santillán, y ante la insistencia de los cronistas sobre un posible suicidio, enfatizó: “Fue un accidente, nada más. La pericia general del cuerpo todavía no está. Pero yo sé que él no se quitó la vida. Para nada. Si él se hubiera sentido mal, nosotros lo hubiésemos sacado al toque”. En ese sentido, se refirió a su última charla hace dos semanas atrás y afirmó: “Lo escuché bien. Extrañaba a sus hijos y todas esas cosas. Pero nada más”.

Qué dice el informe preliminar de la autopsia y las palabras de su abogado

Según se supo en las últimas horas, la expareja de Fernanda Vives y padre de cuatro falleció en su casa de Ituzaingó. Si bien las causas continúan siendo investigadas, la autopsia mostró que el hombre presentaba síndrome asfíctico -falta de oxígeno en el cuerpo- y el 90% del cuerpo quemado.

Por otro lado, los peritos que inspeccionaron el cuerpo en el lugar dijeron que la víctima no presentaba heridas ajenas a quemaduras. Además, el personal de la Policía Científica encontró en la escena del hecho una botella de líquido inflamable y fósforos, alimentando la teoría de un posible suicidio.

Juan Pablo Merlo, abogado de Santillán, en diálogo con radio Continental dio más detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de “la Tota”. Contó que un amigo hacía horas que lo llamaba por teléfono, pero que el conductor no respondía. Incluso, se había acercado al domicilio y oía que el celular sonaba adentro. Junto a allegados, buscaron una copia de la llave de la casa y cuando ingresaron a la propiedad encontraron al exconductor televisivo sentado en un sillón “quemado”.

“Anoche, estábamos con el fiscal para ver si hubo un desperfecto. Él venía reclamando, según me contaron los familiares, que había un problema, que le había dicho a la propietaria. No sabemos si fue un accidente o qué fue lo que realmente pasó. Me parece que todo esto fue producto una descarga eléctrica. Lo raro es que en cualquier propiedad lo primero que pasa cuando hay una descarga es que salta la térmica”, precisó el letrado en declaraciones radiales.

Al ser consultado por si cree que Santillán se podría haber suicidado, Merlo dijo que no se descarta ninguna hipótesis. “Para nosotros podría haber sido un problema eléctrico, pero no se descarta nada. El tema de la enfermedad que tenía -bipolaridad- uno nunca sabe. Tenía un acompañante terapéutico ”, sentenció.

Quién era Daniel “La Tota” Santillán

Ricardo Daniel Carías, más conocido como La Tota Santillán, nació el 1.º de agosto de 1967, en la localidad mendocina de San Martín. Comenzó su carrera de joven, cuando empezó a presentarse en clubes bailables y eventos, donde comenzó a ser reconocido en el ambiente musical.

Durante la década del 90 llegó a la televisión, donde se consolidó como conductor de programas vinculados con la música, como los ciclos televisivos de cumbia Pasión tropical y Pasión de sábado. Es recordado por haber presentado a distintos artistas del género tropical, como Rodrigo “El Potro” Bueno y Walter Olmos. Asimismo, también fue productor musical y llegó a grabar varos discos de ese género. También participó de obras teatrales, como Pobres, pero casi honradas y Hasta que la risa no se pare. Asimismo, estuvo en las dos primeras ediciones de Cantando por un sueño.

En los últimos años, el presentador de música tropical, que era padre de cuatro hijos, fue acusado y condenado por violencia de género y amenazas, en causas separadas. Además, tuvo problemas de salud y dificultades económicas. En más de una ocasión, el conductor habló sobre su estado general. En 2017 tuvo su primera internación en un neuropsiquiátrico, al que fue derivado tras ser detenido acusado de robar mercadería en un bazar de Vicente López. Luego, en 2022 contó que tenía bipolaridad y que había intentado lastimarse en medio de una crisis nerviosa, motivo por el cual estuvo internado en un sanatorio privado.

