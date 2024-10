La hija de ‘La Tota’ Santillán compartió el último mensaje de voz que le mandó su papá antes de morir

Escuchar

La muerte de Ricardo Daniel Carías, más conocido como ‘La Tota’ Santillán generó mucha sorpresa en el mundo del espectáculo. El exconductor de Pasión de sábado fue encontrado muerto en su casa de Castelar el domingo 22 de septiembre. En el informe preliminar de la autopsia que compartió el periodista Mauro Szeta, se detalló que el productor de 57 años presentaba síndrome asfíctico y el 90% del cuerpo quemado y mostraba signos de defensa. Hace unos días trascendieron imágenes del interior de su vivienda en la que se pudo observar cómo quedó la misma tras el incendio que terminó con su vida.

Ahora, a poco más de dos semanas de su fallecimiento, quien se pronunció al respecto fue su hija, Daniela Carías. En diálogo con el periodista Matías Vázquez para Socios del espectáculo (eltrece) recordó a su padre y compartió el último mensaje de voz que recibió de su parte antes de morir.

“En este momento todavía estoy bastante conmovida. Tengo tristeza, bronca, confusión. Incertidumbre, porque nosotros no sabemos nada todavía”, expresó Daniela al comienzo de la entrevista y aseguró que su padre fue una persona muy solidaria que “ayudó a muchísima gente”.

Tras varios minutos de charla, donde abordaron diversos temas como las relaciones amorosas del productor musical y el vínculo con sus hijas, el periodista le preguntó: “¿Cuál fue el último mensaje que recibiste de tu viejo? ¿Lo tenés en el celular?”. Acto seguido, Daniela reprodujo el mensaje de voz que le envió su padre antes de morir.

“Papá te ama, ¿sabés? Te amo con toda el alma hija. Saludos a mi nieta Martina, Santino. Los quiero, los amo. Cuidate hija. Después hacemos una videollamada si querés”, se lo escuchó decir a Santillán en el audio.

Daniela, la hija de 'La Tota' Santillán habló sobre la muerte de su padre (Foto: Captura de TV / eltrece)

En este sentido, el comunicador le preguntó cómo había que recordar a su padre, ante lo que Daniela reflexionó: “La mirada que tenía conmigo, nadie me va a mirar así. Me miraba con mucho amor... siempre orgulloso”. En esta misma línea, y con la emoción a flor de piel, cerró: “Todos los días me despertaba a la mañana con un ‘te amo’; ‘hola mi amor’. Tener que escucharlo solamente en un mensaje... si me llegan a robar el celular me muero, porque es eso. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”.

Fernanda Vives rompió el silencio tras la muerte de la Tota Santillán y fue contundente

Luego de la muerte de Santillán, Fernanda Vives, su expareja, rompió el silencio y apuntó contra Patricia Sosa y Victoria Onetto. Todo se desencadenó a partir de que el productor Darío Arellano, quien fue muy cercano al conductor, subió una foto de una cena que compartió con él y otros famosos a modo de despedirlo. “Querida Tota, esta fue la última vez que comimos en casa junto a otros amigos. Todos te apoyaban, lo pasamos muy bien como siempre. Te mando un abrazo gigante a donde estés. Que en paz descanses, amigo”, expresó.

Fernanda Vives apuntó contra Victoria Onetto y Patricia Sosa tras la muerte de La Tota Santillán (Fuente: Instagram/@fervivesok)

Rápidamente, Vives, replicó la imagen en sus redes sociales y acusó: “Patricia Sosa y Victoria Onetto lo apoyaban entre otros… ¿Y el colectivo? ¿En qué parada se quedó?”. Cabe mencionar que en 2023 el exconductor de Pasión de sábado fue condenado a cinco años y medio de prisión por ejercer violencia de género sobre Sol Fiasche, madre de sus hijas Camila y Mía.

Tras las repercusiones por su comentario, Fernanda Vives subió un video donde les envió el pésame a los hijos de su ex y cuestionó a quienes lo despidieron en redes: “No puedo creer que haya tanta gente en el medio, sore***, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz. No me alegra la muerte de nadie, pero sepan que siento eso”.

