Fernanda Vives volvió a expresarse tras la muerte de la Tota Santillán y redobló la apuesta: “No les conviene”

Fernanda Vives se encontraba de vacaciones con su familia cuando se conoció la noticia de la muerte su expareja, Daniel “La Tota” Satillán, a quien denunció públicamente por violencia de género años atrás. Ante la gran cantidad de comentarios y consultas que recibió, hizo un duro descargo en sus redes sociales. Un día después, volvió a la carga y fue tajante. “No provoquen a la fiera”, expresó.

“Escucho cada cosa… Y… ¡No les conviene que hable porque de cada uno puedo hablar ehhh! No provoquen a la fiera que aún está de vacaciones”, manifestó Vives en un posteo en sus historias de Instagram en el que usó para ilustrar la foto de una mujer con la boca tapada con una cinta roja.

Fernanda Vives le respondió duramente a quienes la criticaron por sus dichos sobre La Tota (Foto: Instagram @fervivesok)

Días atrás, apenas trascendió la noticia de la muerte de Santillán, Vives apuntó contra Patricia Sosa y Victoria Onetto por “apoyarlo” a pesar de la condena que recaía sobre él por violencia de género.

Esta crítica apareció luego de que el productor Darío Arellano, cercano al conductor, posteara en su cuenta de Instagram una imagen de una cena que compartió con él y otros famosos. “Querida Tota, esta fue la última vez que comimos en casa junto a otros amigos. Todos te apoyaban, lo pasamos muy bien como siempre. Te mando un abrazo gigante a donde estés. Que en paz descanses, amigo”, manifestó.

Fernanda Vives apuntó contra Victoria Onetto y Patricia Sosa tras la muerte de La Tota Santillán (Fuente: Instagram/@fervivesok)

Al ver esto, Vives realizó una captura de pantalla y desde sus historias de Instagram reaccionó sin filtro: “Patricia Sosa y Victoria Onetto lo apoyaban entre otros… ¿Y el colectivo? ¿En qué parada se quedó?”. Esta pregunta fue en alusión al Colectivo de Actrices Argentinas que en diferentes oportunidades brindó asistencia y acompañamiento a víctimas de abusos y violencia dentro del mundo del espectáculo.

En 2023 Santillán fue condenado a cinco años y medio de prisión acusado de ejercer violencia de género sobre Sol Fiasche, madre de sus hijas Camila y Mía. Aquellos hechos ocurrieron hace una década y pese a que se lo declaró culpable por “amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género”, no fue a la cárcel debido a que la sentencia no estaba firme.

Además de la anterior causa, también fue condenado de amenazar a su exsuegro, por el hurto del teléfono de su entonces contador y por “amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo” en perjuicio de una empleada de su expareja.

Fernanda Vives recordó cómo fue su convivencia con la Tota Santillán

En junio de 2023, invitada a LAM (América), Vives le contó entre lágrimas a Ángel De Brito lo que atravesó durante sus años de convivencia con La Tota: “Viví cosas terribles, pero mucho no quiero contar porque ahora tengo una hija de 11 años. En algún momento voy a tener que sentarme a hablar con ella cuando me lo pregunte. Cuando yo hablé ya los hechos estaban prescriptos, porque hice la denuncia en el 2019 de hechos que habían ocurrido en el 2005, pero lo hice por las chicas que estaban denunciando en ese momento”.

En ese sentido, manifestó: “Lamento que en su momento no se me haya escuchado. La denuncia yo la hice, pero prescribió”. Asimismo, expresó que creía que el conductor estaba “protegido políticamente” y por eso no estaba detenido.

Fernanda Vives y Daniel "La Tota" Santillán (Foto: Rosario3)

Vives, que en la actualidad está en pareja con el exfutbolista Sebastián Cobelli y tiene dos hijos, continuó: “Cuando yo declaré el hecho en la justicia estuve muchas horas, hasta las 4 de la madrugada. Para mí fue muy difícil hablar, aunque había pasado un montón de tiempo”.

