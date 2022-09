El mal momento que atraviesa la Tota Santillán: “Hace tres años que no veo a mis hijas”

escuchar

A fines de agosto, Daniel la “Tota” Santillán preocupó al mundo de la farándula por su estado de salud. Luego de estar internado en el Sanatorio Güemes de Palermo, salió a aclarar de qué se trataba su situación, que involucró a sus hijos Leandro y Daniela, su exabogada Soledad López y un intento de lastimarse en medio de una crisis nerviosa.

Este lunes, el conductor de televisión rompió el silencio y dio una entrevista a A la tarde (América) en la que detalló los dramáticos momentos que vivió. “Es un momento difícil, hace tres años que no veo a mis hijas más chicas. Las veo solamente por videollamada y eso se lo agradezco de todo corazón a su mamá. Además, hace poco tiempo, perdí a mi hermano y no lo pudo despedir. Y hace poco tuve este brote y quiero que sepan que no fue por droga ni alcohol, fue porque dejé de tomar la pastilla por la bipolaridad”, introdujo.

Daniela la "Tota Santillán habla de su difícil momento en A la tarde (América)

“Les agradezco a los doctores y la psiquiatra. Yo lo que quiero es trabajar y estar bien, soy el motor de mi familia. Hace tiempo que vengo luchando con esta bipolaridad y es muy difícil. Me he hecho daño algunas veces”, agregó y también se refirió al altercado entre su hija Daniela y su exabogada Soledad el día que se internó: “Yo lamento mucho lo que pasó entre ellas, fue una crisis de nervios de mi hija. Debido a eso decidí que Soledad no sea más mi abogada y que mis hijos, que son mi timón, llamarán a Pablo Merlo para ser mi abogado”.

El periodista Diego Esteves le consultó por su exabogada, quien, según él, insistía en que no debía ser internado y tenía que ser dado de alta, y Santillán respondió: “Si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas más graves”. En este sentido, Cora de Barbieri le preguntó por qué su exabogada salió a manifestarse públicamente en contra de los hijos, quienes supuestamente le habían robado plata y quitado el auto. La “Tota” no quiso responder la pregunta y puso el foco en que si no estaba internado aquel día, no sabía cómo hubiera terminado la situación. Ante la insistencia de la periodista, el invitado respondió: “Mis hijos están acá conmigo, sino no estarían conmigo, ¿por qué están conmigo?”.

Luego, Luis Ventura le consultó si era verdad de que se había intentado lastimar con un elemento cortante y tras unos segundos de silencio en el móvil, Daniel confirmó la información del periodista. “Es real, Luis... Sí, me quise castigar”, manifestó entre lágrimas y no encontró motivos para su accionar: “Qué sé yo... sé que tengo que valorar la vida y sé que hay mucha gente y amigos que me quieren. La verdad que la vengo luchando y a veces se torna difícil la cosa y uno no tiene que ser cobarde, uno tiene que valorar la vida”.

Por último, Daniel la “Tota” Santillán le agradeció a Dios por poder disfrutar de su familia luego de un momento crítico de su vida. “Viendo en la comida a mi nieta, a mis hijos y a mi mujer me dije ‘qué tonto por haberme querido lastimar’. Tengo que apostar a la vida”.