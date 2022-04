La serie turca que arrasa en HBO y es ideal para maratonear todo el día

Como lo hacen todas las plataformas y funciona bien, HBO Max se suma a incorporar en su catálogo a series y películas que no provienen de las profundidades de Hollywood. Esta vez, le tocó a Turquía arribar a uno de los servicios de streaming más vistos y usados del mundo. Love is in the Air o ¿Será que es amor? es una nueva apuesta ideal para los románticos empedernidos que quieren maratonear durante varios días una historia digna de enamorarse y seguir con pochoclos, café y algo de chocolate.

La telenovela gira en torno a Eda, una joven con el sueño de convertirse en arquitecta paisajista. Gracias a las becas y con el dolor de haber perdido a sus padres cuando era muy chica, logró salir adelante y forjar una personalidad libre, fuerte y que vive el momento. Durante su último año de universidad, iba a viajar al extranjero para terminar sus estudios pero la aparición de Serkan Bolat cambia su mundo por completo.

Por un problema, desiste de viajar y empieza a trabajar como florista en el negocio de su tía Ayfer mientras culpa a Serkan por todas las complicaciones que se le presentaron para completar su formación. Él, es miembro de una familia multimillonaria dueña de un respetado estudio de arquitectura. Perfeccionista, exigente, trabajador y con una personalidad muy rígida, pone a su trabajo por sobre todo lo demás y eso lo convierte en uno de los solteros más codiciados de todo Estambul.

La serie tiene dos temporadas aunque, por ahora, solo está disponible la primera

Al igual que ella, cuando Serkan conoce a Eda su mundo se pone “patas para arriba” y todo en lo que creía y sostenía cambia radicalmente. La serie cuenta con dos temporadas y un total de 52 episodios aunque HBO Max estrenó tan solo la primera entrega. Con una duración de aproximadamente 45 minutos por capítulo, la historia llega para ver si es bien recibida por su público y si se presta para, dentro de un tiempo, estrenar su segunda parte.

Love is in the Aire - Tráiler

En cuanto a la crítica, la serie recibió muy buenas calificaciones. El portal IMDb, un sitio especializado en espectáculos de todo el mundo, la calificó con un 7.9/10 mientras que los usuarios que dejaron sus puntuaciones en esa misma web dejaron puntuaciones que oscilan entre el 8 y el 9.

Por su parte, esta es una de las tantas apuestas de origen turco como Doctor milagro -la novela éxito que pasó también por Telefé-, The Choice -una tira con el mismo protagonista que Las mil y una noches, el éxito de Eltrece- y Fuerza de mujer, otra tira que rompió récords de audiencia cuando llegó a la televisión nacional.

Love is in the Air cuenta la historia de amor de dos personajes con personalidades muy diferentes

Para disfrutar de Love is in the Air y otras tantas tiras de origen turco, se puede contratar HBO Max con valores que parten desde los $279 según el plan de suscripción que se desee. Si no, se puede acceder con un proveedor como Flow o DirecTV Go, que incluye el acceso a la plataforma con algunos de sus planes.